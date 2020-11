Conservadores quieren frenarnos: AMLO

Benito Jiménez/Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno federal no está secuestrado por una minoría rapaz y arremetió contra los conservadores, quienes, advirtió, se están reagrupando para frenar la 4T.

"Los conservadores apuestan a mantener el mismo régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Sin embargo la gente ha entendido que hace falta este cambio y nos está respaldando", dijo en San Quintín.

"Están desesperados los conservadores, quieren a como de lugar frenar, detener la transformación, se están agrupando, se están oponiendo porque creen que van a lograr el retroceso".

El mandatario federal advirtió que no darán marcha atrás y no van a poder.

"Porque nosotros tenemos una clave, una fórmula que nos está dando buen resultado, esa clave consiste en combatir la corrupción y devolverle al pueblo lo robado, si no hay corrupción y lo que se ahorra se le entrega al pueblo, con eso es más que suficiente".

Para el presidente, su receta en la transformación es no permitir la corrupción.

"A veces algunos analistas se preguntan cómo es que nos están atacando tanto, un día sí y otro también y la gente nos está apoyando, pues ese es el secreto, no permitimos la corrupción, no hay lujos en el Gobierno y todo lo que se ahorra se le entrega al pueblo de manera directa, no a través de intermediarios", dijo.

El tabasqueño recordó que un señor de la tercera edad, en San Quintin, le dio una lección que aplica en su Gobierno.

"Me dijo: 'vamos a ganar, Licenciado vamos a ganar y ahora que triunfemos recuerde que así como el Presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, para que el Gobierno represente a todos, a ricos y pobres, de todas las religiones, a libres pensadores , a todas las culturas, a todas las corrientes del pensamiento'".

El Presidente, quien acudió a la ampliación del hospital rural del IMSS en esta localidad, recibió demandas de justicia, seguridad y empleo.