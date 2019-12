'Conservadores no podrán revertir cambios'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, en un año, su Gobierno, ha cumplido 89 de 100 compromisos.



"Hace un años hice 100 compromisos con el pueblo de México, al día de hoy hemos cumplido 89 y sólo 11 están pendientes. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho , pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer", expresó.



"No estamos jugando, no estamos simulando, está en marcha una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen, ya no es más de lo mismo, ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo".



El presidente señaló en diciembre de 2020 estarán establecidas ya las bases para la construcción de un nuevo País.



"Para entonces, ante cualquier circunstancia, será prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el neoliberalismo. Cuando cumplamos 2 años, los conservadores ya no podrán revertir los cambios", aseveró.



"Para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo (los conservadores), y pasar mucha vergüenza, para retroceder a los tiempo aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del 'mátalos en caliente'".



Destacó también el apoyo del pueblo a su Gobierno, a quien llamó su "ángel de la guardia".



"Durante mi larga vida pública y, sobre todo, en los momentos más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guardia que se llama pueblo", expresó.



"Ustedes siempre me han apoyado y sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza, por ello los seguiré escuchando y nunca jamás los traicionaré".