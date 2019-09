Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los conservadores están "moralmente derrotados" en su Gobierno.

Al cerrar su mensaje por su Primer Informe en Palacio Nacional, expresó que los opositores no han podido constituir un grupo o una facción con la fuerza los "reaccionarios" de otros tiempos.

"Lo digo con respeto, no quiero que se entienda como prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo", dijo.

En su discurso, presumió que es mucho lo alcanzado en estos nueve meses de su gestión.

"Eso bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de Gobierno, sino un cambio de régimen y que esto no ha sido ni será más de los mismo", expresó.

López Obrador destacó que ha contado con suerte en estos meses.

"Estamos llevando a la práctica una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia política".

El presidente consideró que si su Gobierno sigue actuando en forma ética, nadie podrá detener el cambio.

"Los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría apoya la trasformación, están contentos: feliz, feliz, feliz", expresó.