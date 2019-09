Consejero del INE arremete contra López Obrador

Ciudad de México— El consejero electoral Ciro Murayama descartó un trato distinto para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego que el organismo ordenó que no se repartieran apoyos sociales con el nombre del mandatario.

Ayer, el presidente dijo que los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda en el pasado con los fraudes electorales y ahora pretender ser paladines de la democracia.

En una respuesta por escrito que López Obrador envió al organismo, también demandó desechar la queja del PRD y señaló que el Instituto no tiene competencia para hacer un proceso sancionador, pues no existe un proceso electoral federal en curso.

Murayama afirmó que no es la primera vez que se toman acciones sobre el ejercicio del Gobierno federal, que puedan ser una promoción irregular.

"Nadie por encima de la ley", retomó el consejero sobre la frase recurrente del presidente.

"Cuando el Gobierno de EPN repartía teles con la leyenda 'Mover a México', el @INEMexico lo mandó parar. Cuando servidores de la nación reparten programas sociales a nombre de AMLO, el INE también manda parar. ¿Qué esperaban, trato distinto? Pues no", remató en Twitter.