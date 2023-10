Consejera Jurídica fue a Corte a cabildear por libros.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Consejera Jurídica, María Estela Ríos, acudió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cabildear sobre la suspensión que impide al Gobierno distribuir los libros de texto de la SEP en Chihuahua y Coahuila.

"Fue la Corte a presentar unas pruebas para que resuelvan lo del amparo de los libros, están afectando de manera directa, el Gobernador de Coahuila, Riquelme, y la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el Ministro de la Corte, Luis María Aguilar, están perjudicando a muchos niños que no tienen sus libros.

PUBLICIDAD

"Presentaron amparos y el Ministro Aguilar les concedió amparo y no tienen los niños de estos dos estados sus libros, por cuestiones politiqueras, por estar en contra de nosotros, no se con quién fue, pero fue a eso, a presentar pruebas, porque está pasando el tiempo y no tienen libros", informó.

En conferencia, el Mandatario dijo que no cree que Ríos se reuniera con Norma Piña, Ministra presidenta de la Corte.

A 6 meses de romper la relación con el Poder Judicial, el Ejecutivo reinició este lunes el diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En abril, durante una conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rompió su relación con el Poder Judicial y ordenó a los integrantes de su Gobierno que ni siquiera le tomaran la llamada a la presidenta de la Corte, la Ministra Norma Piña.

El Presidente se ha referido a la Corte como una "élite corrupta", integrada por "politiqueros ramplones", que buscaban "enjuagues", luego de rechazar la adscripción de la Guardia a la Secretaría de la Defensa Nacional.