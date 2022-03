Congelan en Senado reforma que permitiría 'embargar' sueldos a trabajadores

Ciudad de México.- La reforma con la que instituciones financieras podrían cobrarse a "lo chino" préstamos a trabajadores guardará "reposo" en el Senado de la República, advirtió el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

"No queremos ser facilitadores ni tampoco actuaremos como cobradores profesionales a empresas privadas; en todo caso tiene que realizarse bien, porque con la creación de este contrato se facilita el cobro de los créditos de nómina estableciendo un medio para el pago directo de la fuente de ingresos, del salario. Entonces, nosotros no actuaremos como cobradores profesionales sino como legisladores de la nación defendiendo los intereses de los trabajadores. Lo más probable es que se dé un reposo a la iniciativa", previó.

La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma que permitirá a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores cobrarse "a lo chino", directamente de su sueldo.

En opinión del legislador, la reforma "es delicada porque se establecen, como fuentes de pago por parte del trabajador, y retenidas por el empleador, el salario devengado, las percepciones extraordinarias de carácter laboral o las pensiones".

Monreal adelantó que "la mayoría legislativa actuará con mucho cuidado. Ahora que viene la minuta de la Cámara de Diputados vamos a revisarla, no vamos a precipitar la discusión.

"Nosotros creemos que no debe de precipitarse, actuaremos con mucha responsabilidad en beneficio de la gente. No es fácil que la aprobemos y no creo que vaya a aprobarse, porque si afecta a las personas, a los trabajadores, seremos cuidadosos. Es una ley que, de aprobarse, se aplicará también para organismos de seguridad social; es decir, también se descontará el pago de crédito directamente de la persona o renta vitalicia del deudor", aclaró.