Confronta Del Mazo a 'Alito' tras expulsión del PRI

Ciudad de México.- Alfredo del Mazo, ex gobernador del Estado de México (2017-2023), fue expulsado del PRI el pasado jueves.

La Comisión Política Permanente del tricolor tomó la decisión de forma unánime, por "actos de traición" al partido.

Del Mazo forjó su carrera en el priismo, al ser hijo del ex gobernador Alfredo del Mazo González y primo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La expulsión viene precedida de la renuncia al Revolucionario Institucional que el martes pasado anunció Alejandra del Moral, la ex candidata que peleó por la Gubernatura y que sorpresivamente fue a parar al equipo de la morenista Claudia Sheinbaum.

Con la renuncia de Del Moral, Alejandro "Alito" Moreno, líder del PRI, tronó sin rodeos en contra de Del Mazo

"Hubo un acuerdo, y quien estaba de gobernador en ese momento, un traidor, un timorato, un falto de carácter, como lo es Alfredo del Mazo, entregó el Estado de México a cambio de impunidad y de que no lo persiguieran", manifestó "Alito".

Del Moral siempre estuvo ligada a Del Mazo y el ex Mandatario chocó con el líder del PRI tras el sonoro fracaso del partido en el Estado de México, y que permitió el arribo de Morena en la figura de la maestra Delfina Gómez.

Con el dirigente nacional a la cabeza, muchos priistas aseguraban en privado que Del Mazo había de hecho entregado la plaza a Morena para "salvar su pellejo" y evitar que el partido oficialista le echara el guante con algún expediente.

Ana Lilia Herrera Anzaldo, lideresa del tricolor en el Estado de México, afirmó que la renuncia de Alejandra del Moral confirmaba la entrega de la plaza en complicidad con el Gobierno de Alfredo del Mazo.

Al calor de la toma de posesión de la maestra Delfina Gómez como gobernadora, el presidente López Obrador elogió a Alfredo del Mazo; incluso, lo ensalzó al grado de llamarlo "demócrata".

'Dirigencia ha perdido el rumbo' Posteriormente, Alfredo Del Mazo hizo pública una carta en la que, además de anunciar su renuncia a las filas del tricolor, acusó a "Alito" de ser un "mentiroso, cínico y traidor".

"La actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional ha perdido el rumbo y no representa los principios y valores que dieron origen, vida e historia a nuestro partido. Se han olvidado de las causas sociales para poner por encima los intereses personales. Una dirigencia con resultados mediocres, que divide a la militancia y que traiciona los principios del partido mismo", escribió.

"Alejandro Moreno, con sus hechos, ha demostrado ser alguien nada confiable, un mentiroso, cínico y traidor. Es un personaje nocivo y ha perdido toda calidad moral dentro y fuera del partido. (...) No es necesario que él quiera excluirnos del PRI, su PRI, ni a mí, ni a millones de mexicanos nos representa. No era mi voluntad manifestarme, pero ante la provocación, con mucho pesar he decidido renunciar a toda una vida de militancia en el partido."