Confronta a aposición y Morena pase automático a normalistas

Ciudad de México— Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados acusaron que el pase automático a normalistas, previsto en las leyes secundarias de la reforma educativa, es inconstitucional y una imposición de la CNTE.

En tanto, Morena señaló que las normales están en el abandono y no satanizarán las plazas a esos estudiantes.

"La reforma constitucional aprobada en mayo pasado establece que todas las plazas deberán ser distribuidas a través de procesos transparentes, equitativos y mediante convocatoria", dijo el coordinador del blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks.

"La Constitución no permite ningún pase automático de la escuela a la plaza. ¿Por que esto es así? Porque la vocación del profesor se debe tener, no todos los que estudian alguna profesión tienen las habilidades, las capacidades".

Para el panista, el pase automático es ponerle un elemento ajeno a la preparación de los niños.

"El pase directo va a provocar que personas sin vocación se inscriban a las normales para asegurar una plaza", advirtió.

Aseguró que el propósito debe ser mejorar las normales.

Tonatiuh Bravo, coordinador de MC, advirtió que la reforma constitucional en materia educativa aprobada en mayo pasado establece que todas las plazas deberán ser distribuidas a través de procesos equitativos y mediante convocatoria.

"Quiero señalar que es inconstitucional la propuesta de redacción que se quiere hacer en el sentido de privilegiar a los egresados de normales con el pase automático, es inconstitucional al texto que aprobamos nosotros recientemente de reforma educativa", apuntó.

El artículo 3 de la Constitución, añadió, no permite ningún pase automático, ya que prevé que las plazas sean asignadas mediante convocatoria.

El líder de los diputados del tricolor, René Juárez, adelantó que su partido no está de acuerdo con el pase automático.

"Por supuesto tiene que haber un elemental filtro que ya está establecido en la reforma constitucional para que lleguen las y los mejores al salón de clases", señaló.

Acusó que lo que los diputados legislarán serán las imposiciones de la CNTE.

"Tan se están dando negociaciones paralelas y afuera se está dictando el rumbo y el ritmo, que hoy estamos situados y estamos acechados", expresó.

"No podemos tapar el sol con un dedo, hay presión sistemática, fuerte de la Coordinadora, y me parece que eso quererlo ocultar es imposible, puesto que cuando hicimos el trabajo legislativo para poder aprobar la reforma constitucional estos temas brillaron por su ausencia".

Verónica Juárez, líder de la bancada del sol azteca, dijo que su partido no está de acuerdo en que sea a través de chantajes como se pretendan cristalizar demandas en las leyes secundarias.

Adelantó que no avalarán que se retire la evaluación, el pase automático y la eliminación de la evaluación, no sólo a los maestros, sino a todo el sistema educativo.

Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo que no comparte la acusación de que el pase automático es inconstitucional.

"Hay apreciaciones aquí de que se viola la Constitución; no estamos de acuerdo () y si algún grupo parlamentario considera que es inconstitucional, pues tiene las vías para controvertir, pero no podemos partir del supuesto de que lo que vamos a proponer es inconstitucional; no lo estaríamos proponiendo", defendió.

"Nosotros no vamos a estar poniéndoles candados a los magisterios y a satanizar la plaza automática porque no estamos satisfechos o conformes con el perfil que actualmente egresa de las normales".

El legislador consideró que a las normales se les ha estigmatizado y abandonado.

"¿Qué es la Normal? Donde se forman los maestros de nuestro hijos, deberían tener la máxima prioridad y eso es lo que está ley va a recuperar", dijo.