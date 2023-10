Conforman panel sobre maíz Estados Unidos-México

Ciudad de México.- El panel de controversias que solicitó Estados Unidos contra México por el maíz transgénico ya quedó integrado.

Por parte de Estados Unidos, la panelista será Jean E. Kalicki, mientras que Hugo Perezcano Díaz defenderá los intereses de México.

El presidente del panel será Christian Häberli, quien es miembro del World Trade Institute (WTI) desde 2007.

Kalicki, egresada de Harvard, es una destacada árbitra de comercio internacional especializada en disputas complejas entre inversionistas y Estados.

La estadounidense, que opera desde Nueva York, es considerada una abogada "estrella" de comercio internacional, incluso entre las más influyentes del mundo.

Es integrante de la Asociación de Abogados de Nueva York, la Asociación de Abogados del Distrito de Columbia y la Asociación Internacional de Abogados.

Kalicki también ha sido vicepresidenta de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, parte de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial e integrante de la Cámara de Comercio Internacional, de acuerdo con The International Arbitration Club of New York.

Kalicki fue nombrada la "Árbitra estrella" de Estados Unidos en 2019 y 2020 por parte de la organización Arbitration Chambers, "El árbitro mejor preparado y con mayor capacidad de respuesta en todo el mundo" en 2017 por la publicación Global Arbitration Review y una de las "Cinco árbitros internacionales más influyentes" en 2016 por el medio especializado Law360.

El abogado mexicano Hugo Perezcano también es árbitro independiente especializado en solución de controversias internacionales y asuntos de comercio exterior y su regulación, inversión, derecho internacional, corporativo y de transacciones.

Ha sido el abogado principal de México en los casos de solución de controversias entre Estados iniciados en el marco del anterior Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de que ha participado en arbitrajes al amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otros.

En el Gobierno de México fue director general de Consultoría Jurídica de Negociaciones de diciembre de 1994 a diciembre de 2006 y titular de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de enero de 2007 a octubre de 2011.

En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno de Joe Biden abrió este año un nuevo frente contra el País tras pedir el panel por el maíz genéticamente modificado, al considerar que prohibir el grano transgénico no tiene base científica.

La Secretaría de Economía (SE) confía se tendrá un resultado positivo para México en el conflicto sobre el maíz modificado, y estima que la resolución final del panel sea en marzo del próximo año.