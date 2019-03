Confirman veto a matrimonio infantil

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la prohibición absoluta al matrimonio de menores de 18 años, establecida en México a finales de 2014.

El pleno avaló la reforma de 2016 al Código Civil de Aguascalientes que eliminó las dispensas que, en casos excepcionales, permitían a menores de edad contraer matrimonio con autorización judicial.

Los ministros determinaron, por nueve votos contra uno, que eliminar las dispensas no violó derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad y no regresividad, que no se afectan derechos de niños nacidos fuera del matrimonio, y que el veto total a menores de 18 años está justificado como una forma de protección al interés superior de la niñez.

La Corte había resuelto previamente que tampoco se violó un tratado internacional firmado por México en 1983 que sí permite a los Estados establecer dispensas para matrimonios que involucran menores, como alegó en su demanda la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes.

Todos los estados del país han tenido que reformar sus códigos civiles para prohibir excluir a los menores del matrimonio, pues así lo dispuso una Ley General publicada en diciembre de 2014, pero el caso de Aguascalientes fue el único que generó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

“Si bien en nuestro país han disminuido año con año estos matrimonios, hasta 2017 seguían existiendo este tipo de prácticas, como los arreglos por razones sociales, económicas y culturales, para casar a los menores, con mayor incidencia en el caso de ellas, con personas en ocasiones mucho mayores, lo que justifica que estados como Aguascalientes tomen medidas para eliminarlos”, indicó el ministro Fernando Franco.

Alberto Pérez Dayán fue el único disidente. Afirmó que el derecho debe ser flexible y permitir que, caso por caso, los jueces puedan resolver cuándo es procedente permitir que un menor de 18 años contraiga matrimonio.