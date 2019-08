Confirman presencia de Robles en audiencia

Ciudad de México— Rosario Robles sí se presentará esta mañana a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le imputará el delito de ejercicio indebido del servicio público, informó su defensa.

Julio Hernández Barros, abogado de la extitular de la Sedatu, dijo esta madrugada en su cuenta de Twitter que Robles asistirá a la audiencia para probar ante el juez de control que siempre actuó conforme a la norma.

"Como lo hemos manifestado reiteradamente @rosario_robles_ estará presente en la audiencia de hoy, no hay nada que esconder, su conducta ha sido siempre apegada a derecho y lo probaremos ante un juez federal", señaló el litigante.

El delito por el que será imputada la ex Secretaria no amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de ser vinculada a proceso tendrá el derecho a continuar su procedimiento en libertad provisional.