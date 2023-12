Confirman incompetencia del INE en caso Fox

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el acuerdo del INE por el que se declaró incompetente para conocer la queja presentada en contra del expresidente Vicente Fox por sus dichos en contra de Mariana Rodríguez.

El pleno aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es la instancia que debe resolver la denuncia por violencia de género presentada por la esposa del gobernador de Nuevo León.

Los magistrados determinaron que los hechos motivo de la queja presentada por el excoordinador de la precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, no son el ámbito electoral, porque la afectada no está ejerciendo algún cargo de elección popular y, en ese momento, no era aspirante a un cargo público.

Consideraron infundados los agravios denunciados, ya que contrario a lo denunciado por el también coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, éstos no involucran el goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de Mariana Rodríguez.

Los dichos del expresidente, agregaron, tampoco se vinculan con la posible postulación de la supuesta víctima a algún proceso electoral, ni con actos que ejerciera como servidora pública, ya que no lo es.

Rechazaron, además, que limiten su derecho a votar, que afecten su derecho de asociación o filiación o que le impiden involucrarse en la vida política electoral del país.

"Los hechos no tienen incidencia en materia electoral y, por ende, la autoridad electoral resulta incompetente para atenderlos", indica el proyecto aprobado.

El 25 de noviembre pasado, Vicente Fox publicó en su cuenta de X un mensaje en el que llamó "dama de compañía" a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León y exaspirante presidencial, Samuel García.

Un día después, Álvarez Máynez presentó una queja ante el INE en contra del expresidente, a quien acusó de violencia política en razón de género.

El 27 de noviembre pasado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE determinó que era incompetente para conocerla.

Ante ello, el 2 de diciembre pasado, Álvarez Máynez interpuso ante el Tribunal Electoral un recurso en contra del acuerdo de la UTCE, mismo que este viernes fue confirmado.