Confirma tribunal inhabilitación a Rosario Robles

Ciudad de México.- Un tribunal federal confirmó hoy la inhabilitación de 10 años para el servicio público impuesta a Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado, por omitir una cuenta bancaria en las declaraciones patrimoniales que presentó de 2013 a 2017.

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) avaló la sanción notificada en septiembre de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Durante la presentación de la sentencia, el Magistrado Carlos Mena Adame detalló que la SFP ya había determinado la presunta responsabilidad de Robles Berlanga desde el 14 de noviembre de 2018; es decir, antes del inicio del actual sexenio.

La propia Robles fue la que pidió a la SFP, el 31 agosto de 2017, realizar un análisis para aclarar la evolución de su situación patrimonial, cinco días antes de la publicación del reportaje La Estafa Maestra, que reveló un esquema de desvío de recursos federales a través de universidades públicas y empresas fantasma, por el cual la ex funcionaria lleva dos años en prisión.

Mena narró que el procedimiento administrativo de responsabilidad contra Robles inició el 30 de noviembre de 2018, último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, con base en un informe de investigación de la SFP, entonces encabezada por Arely Gómez, que concluyó que existía la falta grave de no declarar con veracidad sobre el patrimonio.

La cuenta omitida sólo tenía saldo de 2 mil 887 pesos y, según los abogados de Robles, nunca tuvo movimientos. Se trata de una cuenta de nómina abierta en Banco Santander en 2008 y cancelada en 2016 que, según los magistrados, de todos modos debió aparecer en las declaraciones patrimoniales sin importar el monto.

El TFJA rechazó alegatos de que la sanción fue excesiva, pues la inhabilitación de diez años es la mínima que prevé la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La también ex titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puede impugnar la sentencia de hoy mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito.

Robles está bajo proceso por ejercicio indebido del servicio público, porque supuestamente fue omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos que perpetraron sus subordinados en Sedatu y Sedesol.

"Se me inhabilita por diez años por no reportar dos mil pesos, que no eran míos, en mi declaración patrimonial y lo hace quien tiene múltiples propiedades e, inexplicablemente, una propiedad patrimonio de la CDMX. Tampoco se toca a ex funcionarios que no declararon propiedades multimillonarias, y que forman o han sido parte del actual Gobierno. ¿No, acaso, el buen juez por la casa empieza?", dijo Robles el pasado 11 de agosto en una carta en redes sociales, haciendo alusión a Irma Eréndira Sandoval, ex titular de SFP que le impuso la sanción en 2019.