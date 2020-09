Confirma Salud 72 mil 803 muertes en el país

Ciudad de México— En México la epidemia de coronavirus continúa su paso. De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría de Salud, hasta ayer viernes 18 de septiembre, se han confirmado 72 mil 803 muertes y 688 mil 954 casos positivos acumulados de Covid-19 en el país.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que hasta la semana 36 de la pandemia, se han aplicado un millón 565 mil 452 pruebas, y que la proporción de las personas que han dado positivo son se ubicó en 39 por ciento.

El funcionario, reiteró que se observa un descenso sostenido en la velocidad de transmisión del virus SARS-CoV-2. Explicó que en la semana 29 el porcentaje de confirmaciones de personas infectadas con la enfermedad fue de 57 por ciento, para luego comenzar una etapa de desaceleración.

En el día 111 del regreso a la “nueva normalidad”, estrategia para reactivar la vida económica, social y educativa del país, las autoridades sanitarias dieron a conocer que se estima que 34 mil 040 (5%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

“A lo largo de las semanas y meses que han transcurrido desde el 28 de febrero, en México hemos tenido más de 650 mil personas que en algún momento tuvieron Covid-19, pero en este momento no tenemos esa cantidad de personas que han sido confirmadas con coronavirus porque 80% de los que lo tuvieron ya se han recuperado, desafortunadamente algunos, más de 72 mil tuvieron una enfermedad tan grave que les causó la muerte. Las personas que se recuperaron ya no son casos, ya no infectan, ya no tienen necesidades de salud”, puntualizó el funcionario.

Además, de la semana 35 a la 36 se registró un decremento de uno por ciento en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 720 mil 985, hasta el último corte.

Respecto a las defunciones estimadas (74 mil 503) se observa una reducción de 35% en su ocurrencia. Asimismo, se han contabilizado 797 mil 447 casos negativos, 79 mil 051 sospechosos y 492 mil 192 recuperados.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria hasta el 18 de septiembre, la Red IRAG reportó que existen 22 mil 266 (70%) camas generales disponibles y 9 mil 438 (33%) ocupadas. Con ventilador, a 8 mil 175 pueden acceder los enfermos ante las 2 mil 657 o el 25% de ocupación.