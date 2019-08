Confirma PRI victoria de Alejandro Moreno

Ciudad de México— Alejandro Moreno será el próximo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según los resultados del cómputo nacional de votos de la elección interna celebrada el domingo pasado.

Las cifras dadas a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del tricolor, Rubén Escajeda, corroboraron la tendencia del Programa de Resultados Preliminares que, a partir del lunes pasado, le otorgaron a Moreno una ventaja de más de 70 puntos porcentuales respecto a su contrincante más cercana, Ivonne Ortega.

Escajeda informó que, de acuerdo con los resultados del cómputo nacional, Moreno obtuvo más del 85 por ciento de la votación, lo que equivale a un millón 603 mil 725 votos.

"En virtud de lo anterior, la fórmula que obtuvo la mayoría de los votos emitidos en la jornada electiva interna del domingo 11 de agosto de la presente anualidad es la integrada por los militantes Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria", afirmó.

La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, logró el 9.4 por ciento de las preferencias de los militantes priistas, es decir, 177 mil 298 votos.

En tanto, la abogada veracruzana Lorena Piñón alcanzó el 2.6 por ciento de los votos emitidos, es decir 49 mil 251.

Las cifras confirmaron también que el grado de abstención fue de más del 70 por ciento.

Según estos resultados, acudieron a las urnas un millón 885 mil 269 priistas, de un total de más de 6.7 millones que podían participar en el proceso interno.

Se prevé que a las 19:00 horas, la CNPI entregará a Moreno y a Viggiano la constancia de mayoría.

Ambos priistas rendirán protesta el próximo domingo, en asamblea del Consejo Político Nacional.

Escajeda comentó que ya venció el plazo para impugnar la elección. Indicó que los candidatos perdedores pueden impugnar la constancia de mayoría y que el plazo para que las instancias resuelvan es de 48 horas una vez que ésta es entregada.

El presidente de la CNPI agregó que Ortega no presentó recurso alguno, a pesar de que anunció que analizaba esa posibilidad.

La impugnación de la constancia, explicó, no causa efectos suspensivos, por lo que un recurso de esta índole no le impedirá a Moreno asumir el cargo de presidente nacional del PRI.

"La verdad es que las impugnaciones no causan efectos suspensivos, realmente la entrega de la constancia y la propia toma de protesta continúan con su proceso normal, que sería el próximo domingo la sesión del Consejo Político Nacional", manifestó.