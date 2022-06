Confirma AMLO que no asistirá a Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no acudirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos porque no invitaron a todos los países, pero anunció que en julio visitará a Joe Biden para hablar de América.

"Acerca de la Cumbre, ya pueden informar a México que no voy a asistir a la Cumbre. Está en mi representación, en la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", comentó López Obrador.

"(...) Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Porque mi planteamiento es que así como se creó la comunidad europea y luego pasó a ser la Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América, pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad".

Ayer, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, tomó la decisión final de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas de esta semana, de acuerdo con Bloomberg.

La medida desafió los llamados del mandatario mexicano y de otros jefes de Estado para incluir a todos los países de la región o, de lo contrario, arriesgarse a que no asistan.

La elección de Estados Unidos se basa en preocupaciones sobre la falta de democracia y respeto por los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron las personas con conocimiento del tema.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó que Estados Unidos no haya invitado a todos los países del continente y llamó a esto una "vieja política de intervencionismo".

"Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país.

"Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos", explicó.

López Obrador dijo que su visita a la Casa Blanca el próximo mes dependerá de la agenda de Biden y añadió que él nunca aceptará hegemonías de otros países.

"Lamento mucho esta situación, lo entiendo, lo comprendo o, para decirlo mejor, entiendo su situación. Pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países, no acepto hegemonías ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Todos los países, por pequeños que sean, son libres y son independientes", expresó.

El presidente mencionó que el pueblo debe estar por delante de las ideologías y criticó el bloqueo estadounidense a Cuba al decir que eso también es considerado una violación a los derechos humanos.

"Lo que tiene que estar en el centro es el pueblo, de cualquier país, no los dirigentes y mucho menos aprovecharse de situaciones y de injusticias que llevan a que la gente no tenga ni para lo más indispensable; es el derecho a la vida el principal de los derechos humanos.

"Dicen: se violan los derechos humanos en Cuba, se violan los derechos humanos en Guatemala, se violan los derechos humanos no sé dónde. Y qué... ¿Un bloqueo a un pueblo (Cuba) por una potencia (EU) no es una violación flagrante a los derechos humanos? Por eso, no a la Cumbre", agregó.