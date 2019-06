Confío en instituciones: exalcaldesa de León

Ciudad de México.- La exalcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello afirmó que confía en la legalidad de las instituciones, luego que una jueza resolvió que enfrentará su proceso penal en libertad.



La también exdiputada federal tendrá un juicio por peculado de un millón 577 mil pesos.



"Agradezco todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido. Realmente estoy muy conmovida y emocionada con tantos mensajes que me han enviado".



"Confío y creo en la legalidad de nuestras instituciones y en que todo tomará su orden ¡¡Gracias!!", publicó en su cuenta de Twitter.



Ayer en la tarde, la Jueza tercero penal Cristina Rábago había dictado formal prisión a la expresidenta Municipal de acuerdo al anterior sistema penal, con el cual sería juzgada, y ameritaba prisión preventiva.



No obstante, la defensa de la exalcaldesa solicitó el cambio de medida cautelar, lo que generó la libertad de Botello tras dejar garantía por 1.5 millones de pesos para cubrir la reparación del daño.