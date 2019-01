Confían que CNTE libere vías tras pagos

Ciudad de México— Luego de que el Gobierno de Michoacán pagó quincenas y algunos bonos, el titular de la Secretaría de Educación de la entidad, Alberto Frutis, refirió que existe confianza en que hoy los maestros levanten bloqueos.

Tras salir de la 44 asamblea del Consejo Nacional de Autoridades Educativas realizada en la Ciudad de México, el Secretario de Educación de Michoacán refirió que las autoridades locales se encuentran pendientes de las resoluciones que determinen representantes de la CNTE para reactivar la mesa de diálogo.

"Estamos esperando que los maestros depongan la actitud y se retiren de las vías, que es la condicionante para establecer esa mesa", dijo.

"El día de hoy se está pagando la segunda quincena del mes de enero, así también el primer bono del 2019 que es la Compensación Nacional Única y con ello estamos creando condiciones de certeza para establecer esta mesa", agregó.

Indicó que el elemento faltante para reactivar el diálogo es la disposición de los maestros de retirar bloqueos.

"Yo creo que en pocas horas eso va a suceder", confió.

A 16 días de que los maestros de la CNTE mantengan bloqueos a vías de ferrocarril informó que a este día se han pagado 95 mil 230 millones de pesos para bonos y prestaciones.

Especificó que 95 mil millones han sido del bono de este año y 230 millones de la quincena.

Refirió que si se vuelven a sentar a la mesa, se analizará el pliego de 29 puntos que refiere la CNTE.

"Y los que sean viables y sean acorde a la normatividad vigente con gusto les vamos atender", apuntó.

El Secretario Frutis refirió que de forma continua se le realizan tanto al Gobierno de Michoacán como a la Secretaría a su cargo auditorías de instancias federales.

Consideró que la Administración del Gobernador Silvano Aureoles carga con malas decisiones de Gobiernos anteriores.

"Otorgaron recursos, plazas sin el sustento económico debido y ya llegó un momento que esta situación es insostenible y la tenemos que revisar por un lado", dijo.

Además, agregó, el convenio entre la Federación y el Gobierno de Michoacán en el tema educativo no es equitativo.

"La Federación no aportó lo que nosotros consideramos que debe aportar para atender las necesidades educativas y el estado le tuvo que entrar.

"Ha llegado a un clímax de la aportación que nosotros vamos sobre el 38 por ciento y ellos con 63 por ciento. Entonces esto hay que mencionarlo muy bien, porque no hay un estado que soporte esta carga financiera", añadió.

Estimó que para costear el pliego petitorio que firmó de comprometido el Oficial Mayor de la SEP, Héctor Garza con la Coordinadora se requerirán cerca de 2 mil millones de pesos.

"Pero él tendrá que revisar junto con la Coordinadora porque no estuvimos presentes nosotros", acotó.

Al respecto, Saturnino Pineda, vocero de la sección 18 de la CNTE indicó que la asamblea de este sindicato continúa y que los pagos referidos no representan un avance, pues la quincena no está contemplada en el pliego petitorio de 29 puntos entregado a Michoacán.