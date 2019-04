Confían exportadores en llegar a un arreglo fronterizo

Ciudad de México— Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), confió en que pronto se arregle el ritmo de cruce de mercancías mexicanas a Estados Unidos.

"Pensamos que esto se va a arreglar pronto. Hemos estado analizando las diferentes posibilidades, el mismo Gobierno nos está dando la tranquilidad de que seguramente no sucederá lo que nos está diciendo el presidente de Estados Unidos (Donald Trump)", afirmó Tajonar, durante su toma de protesta como presidente de la ANIERM.

Pese a que cruce de las mercancías es cada vez más lento, dijo que por ahora no se tiene una queja del sector exportador e importador.

"Todavía no tenemos una queja de nuestro sector, de momento está pasando el tráfico de mercancías", puntualizó Tajonar.

No obstante, reconoció que por ahora el problema radica en la tardanza para el trasiego de las mercancías, la cual se debe a que los trámites han tenido más dificultades, pues se cuida a mayor detalle la migración.

El directivo agregó que los trámites para exportar son los mismos, sólo que la velocidad disminuyó porque se ha concentrado la demanda.

Comentó que el fin de semana se presentó un mayor retraso en cruces como el de Ciudad Juárez en Chihuahua.

Tajonar solicitó que el Gobierno federal envíe a más personal para ayudar en las actividades aduanales.

"Los socios allá (en Estados Unidos) también están tratando de ayudarnos para que insistan con el Gobierno norteamericano para que el flujo de la movilidad de la mercancía sea más eficiente", dijo.

Añadió que, por ahora, no hay sanciones o cancelación de contratos por retrasos, pero los productos perecederos son los que más preocupan.

Una alternativa es utilizar las rutas terrestres hacia los Estados Unidos menos complicadas, refirió.

Ratificación del T-MEC

Ante la declaración de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no será ratificado hasta que el País apruebe una reforma laboral, Tajonar se mostró preocupado.

"Nos preocupa mucho porque esto todavía no está resuelto. Pensamos que tiene que haber un trabajo muy fuerte de nuestros embajadores y cónsules para tratar de convencer a los congresistas de Estados Unidos a que el T-MEC puede ser una buena posibilidad.

"Con algunos cónsules estamos directamente involucrados para que ellos nos ayuden a promover esta parte; nuestras delegaciones de Florida, de Dallas están tratando de convencer a los congresistas", comentó.

Asimismo, han sostenido conversaciones con los importadores estadounidenses sobre la ratificación del T-MEC.

"Los importadores de Estados Unidos también están muy atentos con todo lo que está pasando, ellos a través de las Cámaras hispanas, que son nuestras cámaras hermanas, nos están tratando de ayudar para que fluya de mejor manera y se logre el T-MEC para beneficio de todos", concluyó.