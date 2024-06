Confían candidatos en jornada limpia en Yucatán

Ciudad de México.- Mérida.- Pese a los incidentes registrados en las horas previas y al arranque de la jornada electoral, los candidatos al Gobierno de Yucatán, Renán Barrera y Joaquín 'Huacho' Díaz Mena, confiaron en que la jornada electoral se desarrolle en tranquilidad.

Díaz Mena, quien compite por Morena, PT y el Partido Verde, indicó que se reportaron algunos incidentes que ya están siendo atendidos por la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

"Algunos reportes ha habido en Cenotillo, por ejemplo, anoche, en Panabá un poquito, esperamos que no sean más lugares donde haya problemas", señaló.

Por su parte, Barrera, quien encabeza la coalición conformada por PAN, PRI y Nueva Alianza, confío en que los incidentes que surjan sean resueltos por las autoridades correspondientes.

"Ha sido (casos) muy esporádico, no hemos tenido algún tema en particular que yo pudiera mencionar. Evidentemente, cuando arrancan las casillas hay una serie de incidentes que se tienen que revisar qué tan ciertos son, cuáles son las posibles incidencias. Yo confío en la autoridad electoral de que haga el trabajo correspondiente para poder garantizar un proceso limpio", señaló.

-¿Reportes de violencia?, se le preguntó.

"Hasta este momento, que yo sepa, no. Durante la jornada no hemos tenido algún reporte que me hayan hecho llegar", aseguró.

'Huacho', quien sufrió un accidente automovilístico el pasado 28 de mayo y requirió una cirugía reconstructiva en el ojo derecho y el párpado, llegó a votar con unos lentes oscuros.

El candidato no se formó en la fila, lo que molestó a algunos ciudadanos, quienes le gritaron que hiciera cola y esperara su turno. Estos gritos fueron contrarrestado con las porras de sus seguidores, quienes corearon su apodo para ahogar los reclamos.

En otra casilla, ubicada del otro lado de la ciudad, Barrera llegó acompañado de su esposa y sus hijos, se formó en la larga fila y por momentos intentó apaciguar los rayos del sol con un paraguas.

El candidato dijo que había acudido a las urnas tras haber desayunado unas tortas de cochinita con su familia y que el resto del día lo pasaría en su casa a la espera del desarrollo de la jornada electoral.