Confían aprobar Ley de Amnistía este mes

Ciudad de México— Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que mañana iniciará el proceso legislativo para dictaminar y aprobar la Ley de Amnistía enviada por el Ejecutivo federal.

"Mañana entra al Pleno, se va a presentar y arrancamos su proceso de aprobación y dictaminación, ojalá salga en el mes de septiembre, nos vamos a apurar a que eso ocurra", afirmó.

En entrevista, el legislador indicó que su partido buscará que dicha legislación se replique en los congresos locales, ya que es en los estados en donde se encuentra el mayor número de personas que podrían ser beneficiadas con ella.

"Se tiene que revisar cada proceso de cada personas para ver si encuadra en los supuestos que tiene la Ley de Amnistía, por eso no podríamos dar un número aproximado de las personas beneficiarias. Lo que sí se va a buscar es que esta ley se replique a nivel estatal, para que sea más la población beneficiada", abundó.

Delgado reiteró que la Ley de Amnistía no beneficiará a quienes hayan cometido delitos que involucran armas de fuego o los graves, como homicidio o secuestro.

"Sí es importante decir que esta Ley de Amnistía no es para homicidas ni para secuestradores, ni para reincidentes, ni para aquellos delitos donde haya involucrada una arma de fuego. Es para mujeres, jóvenes, personas indígenas quienes han sido criminalizados por la pobreza o por la ignorancia", insistió.

El 15 de septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía.

El documento fue entregado a la bancada de Morena para que sean los legisladores de ese partido quienes la propongan ante el Pleno.

La iniciativa plantea, entre otras cosas, perdonar a los narcomenudistas que hayan sido presionados por la delincuencia para cometer crímenes, así como a quienes cometieron algún delito contra la salud, pero sufren pobreza, discriminación o algún tipo de discapacidad.