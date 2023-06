Confía Viva Aerobus concretar alianza con Allegiant este año

Ciudad de México.- La empresa Viva Aerobus confía en que el acuerdo de alianza comercial con la aerolínea estadounidense Allegiant se pueda concretar este año.

Juan Carlos Zauzua, CEO de Viva Aerobus, explicó que una vez que México recupere la Categoría 1 en seguridad aérea, y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) dé su aprobación a la inmunidad antimonopolio podría concretarse la alianza que se anunció en diciembre del 2021.

"Estamos en espera de que se dé el regreso de la Categoría 1 porque sin ello los códigos compartidos quedan sin efecto y posteriormente se debe esperar a que la autoridad norteamericana dé la resolución final", comentó en el marco de IATA Wings of Change Americas.

Recalcó que una vez que el DOT dé su fallo la alianza podrá iniciar vigencia, y se requerirían aproximadamente cuatro meses para iniciar la primera ruta.

"Por ahora no podemos definir rutas, itinerarios y precios dado que la alianza todavía no está formalizada y no tenemos la autorización del DOT. Ahorita nos estamos integrando sólo en sistemas, comunicación, entre otros", comentó.

Recordó que dicha alianza contempla rutas a los principales destinos turísticos mexicanos de playa de ciudades pequeñas y medianas de Estados Unidos que no tienen vuelos directos a estos destinos para que el pasajero pueda volar sin escalas.

Zauzua descartó que Allegiant haya perdido interés en la alianza, e insistió en que se está trabajando en la integración y que una vez que se cuente con las autorizaciones correspondientes puedan comenzar a trabajar en la planeación de rutas.

"Confiamos en qué se va a dar porque no somos competidores, son rutas nuevas y mercados nuevos. Hay que esperar los tiempos y está en manos de las autoridades y es algo que no podemos gestionar", puntualizó.

Al referirse a que la Marina tomará el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comentó que ésta a venido a poner orden en una terminal aérea complicada.

"Nosotros no estamos en contra de quien lo administre, quien lo haga tiene que tener mano dura y que se sigan las reglas en eficiencia operativa", sostuvo.

Expuso que lo más importante es que siga invirtiendo en la modernización del aeropuerto capitalino y se cuenten con las mejores prácticas en seguridad y competitividad.