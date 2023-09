Confía presidente de TEPJF que no recortarán presupuesto

Ciudad de México.- El presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, confió en que la Cámara de Diputados no recortará el presupuesto solicitado para 2024.

En entrevista en la Cámara de Diputados, adonde acudió a hacer una presentación ejecutiva del proyecto de gasto a la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, afirmó que el presupuesto solicitado por la institución a su cargo para 2024 está justificado desde el primero hasta el último peso.

"Esperamos que no haya un recorte, porque está justificado y estamos haciendo una labor de apertura, acercamiento, de diálogo permanente con los medios de comunicación también para explicar el proyecto de presupuesto y lo estamos haciendo con los líderes de la Cámara de Diputadas y Diputadas", dijo.

Señaló que, nominalmente, el presupuesto solicitado es idéntico al gasto solicitado en 2018, mientras que el gasto de operación ordinario es similar al de 2023.

Rodríguez Mondragón indicó que, considerando la inflación acumulada, el Tribunal debía hacer una solicitud de recursos 34 por ciento mayor; no obstante, no lo hicieron porque desde 2017 a la fecha, han tenido una política de racionalidad y de contención del gasto y han aprendido a utilizar la tecnología como consecuencia de la pandemia.

"Hasta ahora nadie ha regateado ni un centavo del proyecto de presupuesto 2024 y, de hecho, la propuesta que hacemos es responsable y está justificada desde el primer peso hasta el último", aseguró.

En medio de la amenaza de Morena de reducir el presupuesto del Poder Judicial, con quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido diferendos públicos, agregó que no se han incrementado plazas desde 2018 y los salarios de Magistraturas y de mandos superiores tampoco han registrado aumentos.

Además, detalló, entre 2021 y 2022, ahorraron 48 millones de pesos que reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y para 2024 tiene una meta de ahorro de 11 millones de pesos.

"No incrementan los salarios de las Magistraturas y, de hecho, se redujeron en 2019 en un 24 por ciento de las Magistraturas de Sala Superior, no incrementan los salarios de las Magistraturas de Salas Regionales ni de la Sala Especializada, no incrementan los salarios de los mandos superiores: los directores generales, la Secretaría General de Acuerdos. De hecho, sólo incrementan los de las personas que menos ganan, administrativamente, digamos, mandos operativos".

El magistrado presidente indicó que el proyecto, el cual también entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), considera un fondo para recuentos en sede judicial de 84.7 millones de pesos que, si no se ocupa, será devuelto a la Tesofe.

"Nuestro presupuesto para 2024 es (en términos nominales) idéntico al que se ejerció y se solicitó en 2018, es idéntico el presupuesto de operación ordinaria al de 2023 y, sin consideramos la inflación acumulada del 18 al 24, tendríamos que haber incrementado en un 34 por ciento y no lo hicimos, ni quiera estamos teniendo un impacto de la inflación que se prevé para 2024, porque el Tribunal tiene no sólo una política en donde se imparte justicia de manera independiente, imparcial, sino también una política de calidad del gasto, en donde se cuida la racionalidad del presupuesto público", reiteró.

Rodríguez Mondragón dijo que el proyecto remitido a la Cámara de Diputados asciende a 3 mil 890 millones de pesos que, en términos reales, es 25 por ciento menor al proyecto del proceso electoral de 2018.

Recordó que, en 2018, el Tribunal resolvió alrededor de 18 mil casos, pero al tratarse de la elección más grande en la historia del país, éstos podrían incrementarse.

"Nosotros estamos partiendo de esa base de 18 mil casos, y sabiendo que puede incrementar el numero de juicios por el número de cargos, por la competitividad que es real en este país", dijo.

Afirmó que el presupuesto considerado para el próximo ejercicio fiscal es suficiente para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales del Tribunal en un año en el que se renovarán 20 mil cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República y el Congreso federal, 31 Congresos locales, los Ayuntamientos de 30 estados y la Ciudad de México, así como ocho Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalino.