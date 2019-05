Confía Monreal en consenso para leyes de Guardia Nacional

Ciudad de México— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confió en que en que se llegará a una redacción de consenso con la Oposición en las próximas horas para las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

En las negociaciones persiste el rechazo de su partido y del Gobierno a que los elementos de la Sedena soliciten licencia para formar parte de ese cuerpo de seguridad.

"(Es la posición) lo quiero decir con todas sus letras", respondió al ser cuestionado sobre los avances de la negociación.

Monreal indicó que sigue a revisión tanto el tema de las licencias como la garantía de que prevalezca el carácter civil de la Guardia Nacional en el mando, la disciplina, los posibles delitos que se cometan y toda la organización interna.

"Es un debate de fondo y por eso nos hemos entretenido en algunos temas que refuerzan este carácter civil. Obviamente todos estamos en la disposición de intentar el último esfuerzo y yo tengo confianza, soy siempre optimista, aunque no he logrado el consenso total", comentó.

En entrevista, después de inaugurar el foro "La protección del patrimonio cultural como derecho colectivo", destacó que los representantes del Ejército y la Marina han actuado con sensatez y respeto.

"Simplemente, hemos tenido opiniones correctas en el diseño y construcción de estas leyes fundamentales", dijo.

"Yo he visto, le puedo decir, frente a lo que pensarían muchos, que no es resistencia de las Fuerzas Armadas, he visto una actitud cuidadosa, prudente, muy respetuosa del Poder Legislativo, de todos, del Ejecutivo, a través de esas tres dependencias: Gobernación, Consejería Jurídica y Secretaría de Seguridad Pública, también de la Armada y de Sedena.

"O sea, hemos tenido reuniones muy respetuosas, y lo que se va a hacer es lo que el Legislativo decida".