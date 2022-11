Confía Ebrard en más presupuesto para nuevos consulados

Ciudad de México.— El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, que se discute este martes en la Cámara de Diputados, contempla un aumento de casi tres mil millones de pesos para la dependencia.

Con este incremento, resaltó, la Cancillería será la única Secretaría que verá un alza en su presupuesto ante la política de austeridad de la actual Administración.

"Si lo aprueba la Cámara como está, yo creo que serán más de 2 mil 500 millones de pesos, o tres mil, tal vez, es un recurso importante que necesitamos, no para aumento de sueldos, pero sí para el trabajo de consulados y la apertura de nuevos consulados en Estados Unidos, porque ya nos aprobaron nuevos consulados", indicó en entrevista con medios.

Sin embargo, la propuesta remitida por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados contempla un presupuesto de 9 mil 534.4 millones de pesos, superior en 465.5 millones a lo aprobado para este año, que es de 9 mil 68.9 millones de pesos.

Durante la discusión en San Lázaro, los diputados pueden hacer reajustes y aumentar o disminuir los recursos asignados a cada dependencia.

Ante personal de la Cancillería, en la conmemoración del "Día de la Diplomática Mexicana y el Diplomático Mexicano", Ebrard dijo que el incremento presupuestal es en respaldo al trabajo que están haciendo.

"Por eso no invité mucho a los medios, digo, sí se está transmitiendo, pero no quiero provocar a Hacienda, no, ni a Función Pública, pero la Cancillería no sólo habría logrado pasar todas estas diferentes decisiones de austeridad justificadas, sino que tendríamos para el año entrante un presupuesto muy importante que nos va a permitir cumplir nuestras funciones y que se lo han ganado ustedes con su trabajo y quienes hoy nos acompañan en las diferentes embajadas, consulados de México en todo el mundo", enfatizó.