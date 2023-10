Confía AMLO en que Biden no construya más muro

Cancún, QR.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de Estados Unidos no construirá más muro en la frontera con México.

En conferencia, desde Cancún, el Mandatario sostuvo que su homólogo Joe Biden está en contra de esa medida, como estrategia migratoria.

"Yo creo que no se van a construir (el muro), entre otras cosas, porque así suele pasar en otros países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio.

"Entonces, no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada", señaló.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que ayer, durante la reunión privada que sostuvo con la delegación de la Casa Blanca, encabezada por Antony Blinken, quedó en claro que el Gobierno norteamericano está en contra de la barrera.

"Hemos avanzado porque el presidente Biden, hasta ahora, es el único presidente de Estados Unidos, que no ha construido muros.

"Y ellos aclararon que esto de construir creo que 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto y tienen una Oposición que les está exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muro", dijo.

El político tabasqueño consideró que continuar con la construcción del muro es una faramalla, ya que solo se trata de una estrategia propagandística y publicitaria de quienes pretenden posicionarse frente a las próximas elecciones, con un discurso anti mexicano.

"Nosotros no merecemos este trato y no vamos a ser juguete de nadie. Estamos conscientes de que se están dando estas relaciones en momentos complicados y complejos por las elecciones", expresó.

"En vez de construir muros, queriendo solucionar el problema, porque eso es pura faramalla, lo digo con respeto, lo que hay que hacer es construir puentes de amistad, de entendimiento y atender las causas. Es muy propagandístico".

El Presidente consideró que es una medida publicitaria, porque, tras 40 años de construir muro, solo han conseguido poner una barrera en mil 200 de los 3 mil 180 kilómetros de la frontera.

"¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad, cada presidente de Estados Unidos, con todo respeto, sea republicano, o sea demócrata, hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información", refirió.

"En el caso del muro, se planteó (ayer) nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio, siempre hablamos de atender las causas".