Condicionan entrega de bonos a CNTE

Ciudad de México— En cuanto los maestros de la CNTE desbloqueen en su totalidad las vías del tren, serán pagados los montos acordados para los bonos atrasados.

Así lo aseguró Alberto Frutis, Secretario de Educación de Michoacán, a medios de comunicación tras su participación en la "Entrega de Actas de Asignatura" en esa entidad.

Refirió que en la mesa celebrada ayer con autoridades federales y representantes de la Sección 18 se hicieron propuestas en el tema económico y en el administrativo.

Dijo que abordaron el pago de bonos atrasados, entre los que se encuentra el de estímulo a personal de asistencia, el homologado y el de jubilados.

"Ese fue el compromiso allá en la Ciudad de México: que se liberan totalmente (las vías) para darle ahora sí oportunidad a lo que se ha platicado", comentó.

"Efectivos a partir de que ellos se levanten de las vías y se generen las condiciones para desarrollar estos pagos administrativos y en ese momento se les estará pagando".

El funcionario informó a los docentes los avances de algunos pendientes, como el pago de prestaciones a terceros institucionales.

La nueva mesa de diálogo, apuntó, será reactivada cuando la Coordinadora haya informado a sus bases las propuestas surgidas tras el encuentro y tome decisiones en asamblea.

Frutis confió en que sea este fin de semana cuando haya acuerdos y se levanten plantones, bloqueos y paros de labores en la entidad.

En cuanto a las condiciones de carácter administrativo, señaló que existe disposición para otorgar reubicaciones de pago y que se elimine la leyenda de los cheques "no negociable".

También que se elimine la bancarización para maestros que vivan en comunidades donde no existen bancos por ser zonas de alta marginación.

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que que desde hace 10 años, las autoridades dejaron de pagar las cuotas de los maestros al ISSSTE, por lo que recientemente se estimó el adeudo en 5 mil millones de pesos.

"El tema del ISSSTE se dejó de pagar las cuotas desde hace muchos años, nosotros a partir del 15 vamos al corriente, desde hace 10 años se quedaron rezagados los pagos, entoences, entre intereses y penalizaciones y de más es una cifra que creció mucho", detalló.

"Tiene que ser con Hacienda, ya hay un plantemianeto muy avanzado porque es un tema que tienen varios estados, no solamente Michoacán, que yo espero que se resuelva, por eso crece la cifra cuando dicen que son 5 mil millones".

Además de los bloqueos en las vías del tren en tres municipios, este viernes los maestros de la CNTE cerraron una vez más los accesos al centro comercial Las Américas, en Morelia, reportaron medios locales.

También se registró la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación estatal y de la Secretaría de Política Social y Humana, así como la permanencia del plantón frente al Palacio de Gobierno.