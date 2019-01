Condiciona PRI apoyo a Guardia Nacional

Ciudad de México— La bancada del PRI en el Senado manifestó su respaldo a la reforma constitucional para dar creación de la Guardia Nacional, pero condicionó su voto a garantizar el respeto a los derechos humanos y las facultades de los Gobiernos locales.

Tras inaugurar su reunión plenaria en el Estado de Querétaro, el coordinador del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, aseguró que esta semana dialogarán con Morena y con funcionarios del Gobierno federal para tratar de alcanzar un acuerdo.

"Ellos quieren que les aprobemos la Guardia Nacional, está bien, nosotros sí respaldamos por el bien del País las estrategias que ellos están planteando, pero en el marco del respeto a los derechos son fundamentales", dijo Osorio.

"De lo que nos mandaron, hay acciones que para nosotros vulneran los derechos fundamentales, violan nuestro acuerdo un marco marco legal y me refiero al federalismo, se vulnera las facultades de los estados de la República y los municipios ".

Por otro lado, el ex Secretario de Gobernación adelantó que también condicionarán su acompañamiento a que el Senado inicie los trabajos para aprobar la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional y quede la creación de esta nueva corporación.

"No nos oponemos a la Guardia, siempre y cuando se hagan las modificaciones que permitan que sea una Guardia que no vulnere los derechos fundamentales y el pacto federal que es bien importante.

"Estamos planteando que la ley secundaria vaya en el mismo paquete en el Senado para saber que no estamos aprobando una reforma constitucional que puede ser modificada o que no es conveniente una ley secundaria eso es lo que nos preocupa", señaló el priista.

El coordinador de los senadores priistas también pidió dejar en claro cuál será el destino final de la Policía Federal, corporación que ha sido desdeñada por el nuevo Gobierno entre acusaciones de falta de preparación.

Sobre el artículo transitorio que demanda incorporar el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para permitir que las fuerzas armadas permanezcan en tareas de seguridad pública mientras se activa la Guardia Nacional, el coordinador priista adelantó que analizarán punto por punto.