'Condición para vagones de Tren Maya es que sean de Hidalgo'

Ciudad Sahagún, México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su Gobierno condicionó el contrato para los vagones del Tren Maya, a que la manufactura de éstos se realizara en el Estado de Hidalgo.

Al pronunciar un discurso, durante la inauguración de una sucursal del Banco de Bienestar, el Mandatario recordó que, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, también apostó por comprar los vagones del Metro en este municipio.

"Decidimos invertir en ese entonces, me acuerdo, 500 millones de dólares y puse como condición que se construyeran aquí en Ciudad Sahagún los trenes, 40 trenes, 400 vagones y se terminaron, ahí andan todavía en la Línea 2, como se hicieron bien, ahí están, 20 años", refirió.

"Pasa el tiempo y por la decisión del pueblo y por la suerte y por otras razones llego a ser el Presidente de México y ahora me toca de nuevo tomar la decisión de comprar trenes para el Tren Maya y ponemos también como condición -ya no es Bombardier, que era la empresa en aquel entonces, ahora es Alston- y tomamos la decisión de comprar los trenes, ponemos como condición: está bien, gana la empresa el concurso, que construyan los trenes en Ciudad Sahagún y así ganó Alston, ya no son 500 millones de dólares, son mil 500".

El Jefe del Ejecutivo adelantó que los vagones deberán quedar listos para entregarse, de manera paulatina, mes con mes, a partir de julio de 2023, ya que la intención es inaugurar el Tren Maya en diciembre de ese año.

"Vamos a inaugurar el Tren Maya con seis trenes construidos aquí en Ciudad Sahagún y nos van a seguir entregando los trenes", expresó.

López Obrador consideró que la decisión permitirá generar empleos en la zona, tal y como ha ocurrido con la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y con la coquizadora de Pemex.

Por otro lado, en su discurso, el Presidente reconoció que su Administración ha enfrentado problemas para conseguir los cajeros automáticos, con los que deberán equipar a las más de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

"Me da gusto estar aquí y poder inaugurar al mismo tiempo 250 sucursales, claro, son 2 mil 744, ahí vamos ya avanzando, construidas por los ingenieros militares", señaló.

"Ya hay un poco más de mil 200 construidas, pero falta equiparlas, hay dificultad para conseguir los cajeros, seguramente ustedes ya tienen la información que por la pandemia hay una crisis mundial en lo productivo y está costando trabajo conseguir los conseguir los cajeros".