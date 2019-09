Condenan resolución de NL sobre Noroña

Ciudad de México— La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para condenar el resolutivo del Congreso de Nuevo León que declara "persona non grata" a Gerardo Fernández Noroña por sus dichos sobre el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.

El punto de acuerdo, firmado por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PAN y el PRI, fue avalado por 284 votos a favor, 51 en contra y 47 abstenciones.

El documento expresa que la Cámara baja está obligada a velar por el respeto al artículo 61 de la Constitución, que salvaguarda el derecho de opinión de las legisladoras y los legisladores, y manifiesta su preocupación por lo establecido por el Congreso de Nuevo León.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, dijo que al declararlo como "persona non grata", el Congreso de Nuevo León cometió un acto ilegal, abusivo, injusto y arbitrario de un órgano colegiado, que debería garantizar la libre expresión de las ideas.

Por eso debe permanecer el fuero, señaló, para que legisladores puedan expresarse sin censura.

Aseguró que Eugenio Garza Sada fue un gran empresario, pero los jóvenes guerrilleros también eran valientes y revolucionarios.

"Se pretende que se me agreda físicamente cuando acuda a Nuevo León y el 2 octubre de 2019 a las 11 estaré refrendando mis puntos de vista en el Congreso de Nuevo León y dando la cara, no soy un cobarde", expresó.





Alistan 'non gratos' visita a NL

Luego de que el Congreso local los declaró "personas non gratas" en Nuevo León por calificar como "valientes jóvenes" a los asesinos del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña alistan visitas a la entidad.

Por separado, en sus redes sociales, ambos anunciaron que estarán en los próximos días en el estado atendiendo invitaciones a diferentes eventos.

Salmerón informó que estará el sábado en NL para que legisladores de Morena le expliquen la declaración de principios del partido.

"A los @DipuMorenaNL que votaron por declararnos "personas non gratas" a @fernandeznorona y un servidor, los invito el sábado a acompañarme en Monterrey y que me expliquen la declaración de principios de Morena", dijo a través de su cuenta de Twitter el ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INHERM).

Por su parte, Noroña indicó, sin dar más detalles, que el miércoles 2 de octubre estará en un acto político en Monterrey.