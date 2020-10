Condenan a 31 años de prisión a dueña del Colegio Rébsamen

Agencia Reforma / Mónica García Villegas

Ciudad de México— Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Rébsamen, pasará 31 años en prisión después de que un tribunal de enjuiciamiento lo determinó.

Además deberá dar 400 mil pesos por cada una de las 26 víctimas que murieron cuando se derrumbó el colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Su defensa, Rosendo Gómez, informó que apelarán y que cuentan con diez días para hacerlo.

A pesar del dictamen sobre su condena y el monto económico por la reparación del daño, no todo está dicho, aseguró.

Algunos de los padres de familia que salieron dijeron que están de acuerdo con la sentencia y otros pidieron más años de prisión.

Afirmaron que éste no es un hecho de venganza, ni de beneficiarse económicamente porque la vida de sus hijos no tiene precio, sino que sea un antecedente para que no vuelva a ocurrir.