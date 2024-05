Condena Xóchitl ataque a Rojo de la Vega

Tepic, México.- Xóchitl Gálvez condenó el ataque a balazos que recibió anoche el vehículo de la candidata a la Alcaldía de Cuauhtémoc por el PRI, PAN y PRD, Alessandra Rojo de la Vega.

Entrevistada antes de encabezar un mitin en el Parque La Loma, en Tepic, Gálvez dijo que no tiene elementos para saber si fue un atentado o se trató de un hecho delictivo como los que sufren los habitantes de la Ciudad de México.

"Yo creo que puede ser un susto, una intimidación porque pues se ve que la intención no es agredirla a ella, sino más bien pegarle un susto porque aparentemente, por la foto que vi, los balazos pegan en una parte del coche que no ponen en riesgo a su vida.

"Esa es la Ciudad de México, es lo que pasa todos los días y a lo mejor le pasa a muchos vecinos, pero bueno pues ojalá se le dé todo el apoyo a nuestra candidata, porque ya estamos a 20 días de acabar esta campaña y no tenemos duda que hoy va a ganar Santiago Taboada el debate y vamos a ganar la Ciudad de México", señaló.

¿La intimidación viene por parte de quien está en el poder?, se le preguntó.

"No te lo puedo decir porque te digo que eso ocurre en la Ciudad a la gente, los asaltos, los homicidios, es algo de todos los días. No sabemos si era una cosa que iba pasando por ahí o era un acto de intimidación hacia ella. No podría yo tener los elementos, pero condeno lo que le pasó", indicó.

Gálvez dijo que a tres semana de la elección del 2 de junio seguramente la coalición oficialista comenzará con su propaganda de que van arriba en las encuestas para tratar de desanimar a la gente; sin embargo, ellos saben que su candidatura ha crecido y les va a ganar la Presidencia de la República.

"Yo me siento muy bien, yo veo muchísimo ánimo en la gente. El voto oculto está a todo lo que da, la gente no le va a decir a los encuestadores por quién va a votar. Yo conozco esta historia, en la Miguel Hidalgo, unas semanas antes me decían que iba a perder por 17 puntos y acabé ganando.

"Entonces, la verdad de las cosas es que ellos van a venir con un montón de encuestas diciendo que van 500 por ciento arriba seguramente pero no. Yo realmente lo que veo es el ánimo de la gente, lo he dicho claramente: si la gente sale a votar vamos a ganar, no hay manera que nos ganen cuando los ciudadanos toman una decisión", dijo.

"Marea Rosa" en el Zócalo

Luego de que el movimiento denominado "Marea Rosa" decidiera impulsarla como su candidata, Gálvez dijo que aún ni está definido si ella será oradora en la concentración del próximo 19 de mayo en el Zócalo capitalino.

"Sé que se van a reunir mañana mi equipo con ellos para determinar si seremos o no oradores. Eso todavía no se determina, pero eso se tiene que definir esta semana. Pero pues voy a llegar con mucho ánimo al debate, eso sí ten la certeza", señaló.