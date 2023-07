Condena PAN uso ilegal de información contra Xóchitl

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) condenó el uso ilegal de la información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez.

Marko Cortés, líder blanquiazul, afirmó que difundir contratos de empresas y clientes, del sector público y privado, representa un delito.

El viernes pasado, el PresidenteLópez Obrador subió a su cuenta oficial de Twitter un archivo de PDF con los contratos de dos empresas de Gálvez obtenidos con entidades privadas y dependencias públicas con montos que suman más de mil 400 millones de pesos. Y esta mañana insistió en su acusación.

"Acción Nacional siempre ha estado apegado a la transparencia del patrimonio, tan es así que uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración 3de3 en materia de transparencia. Pero rechazamos en todos los sentidos la amenaza de la autoridad federal, al exhibir contratos falsos", planteó el dirigente.

Cortés adelantó que Acción Nacional acompañará a Xóchitl Gálvez "en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el Primer Mandatario, ya que violó una serie de leyes, y esto no lo podemos dejar pasar".

El dirigente acusó también al Mandatario de incurrir "en violencia política en razón de género" por estereotipar a Xóchitl Gálvez como producto de una decisión de hombres.

"Como sus corcholatas ya se están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes", recalcó.

"Por ello, desde Acción Nacional hacemos un llamado al Presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes. Asimismo, le pedimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que sea institucional, profesional y no realice activismo político contra Xóchitl Gálvez o el Frente Amplio por México, con declaraciones paranoicas y de complots.

"Le recordamos que los verdaderos gestores de la corrupción y la violencia que priva en México han sido provocados por Morena y su gobierno y los únicos responsables de lo que estamos padeciendo son ellos. Ya no hay pasado al cual se pueda culpar, ellos son el presente de México y ellos son los que han hundido al país", concluyó.