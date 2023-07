Condena Oposición difusión de contratos que hizo AMLO

Ciudad de México.- La Oposición condenó la difusión de datos fiscales que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las empresas de Xóchitl Gálvez a la vez que le recordó la condena que él mismo hacía en 2006 contra la intervención presidencial en el proceso electoral.

"Hacemos un llamado respetuoso al Presidente de la República a que se apegue al cumplimiento de la Constitución. En el marco de la ley, pedimos que se abstenga de atentar contra los derechos fundamentales de las personas y al libre ejercicio político de asociación", afirmó el Comité Organizador del proceso de construcción del Frente Amplio por México y el PAN, el PRI y el PRD en un comunicado.



"Sus palabras atentan contra la libertad de expresión y manifestación y contra el derecho a la protección de datos personales de las y los ciudadanos", añadieron.

López Obrador publicó ayer un documento sobre los contratos obtenidos entre 2015 y 2023 por las empresas de Gálvez por un monto total de mil 400 millones de pesos, 76 millones con el sector público y mil 396 con el sector privado, una información que habría obtenido del SAT o de Unidad de Inteligencia Financiera y que está protegida por el Código Fiscal.



El Presidente dijo el viernes que eran contratos por obra pública y que la había recibido ya, aunque el documento fue armado a las 11:08 horas, después de la mañanera de López Obrador.



El Frente Amplio rechazó los ataques y descalificaciones del Mandatario contra la senadora del PAN con licencia, realizados desde que reconoció su intención de ser candidata presidencial.

En tanto, el Grupo Plural de senadores sin partido también reprobó las descalificaciones de López Obrador recordando con un video el rechazó que él mismo hacía en 2006 de las expresiones de Vicente Fox, entonces Presidente, al proceso electoral en puerta.



"El Presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista, no debe comportarse como jefe de partido, de facción o del grupo. El Presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios", decía entonces López Obrador.



En su cuenta de Twitter, el Grupo Plural publicó además una declaración del ex panista e integrante del Gabinete de López Obrador, Germán Martínez.



"¡¡El jefe de Estado, el Presidente de la República, en rebaja, en oferta, convertido en pistolero contra de Xóchitl guardaespalda de su corcholata. extraño a un Presidente!!"", señaló Martínez.



En marzo de 200, López Obrador, candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, denunció en Puebla la injerencia del Presidente.



"A diario Fox, como chachalaca mayora, nos lanza indirectas", dijo.



"Yo le digo al Presidente que ya deje de estar gritando como chachalaca (...), ¡cállese, ciudadano Presidente!, con todo respeto le digo", insistió el tabasqueño.