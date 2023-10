Concentrarán militares 17% de inversión para obras

Ciudad de México.- En 2024, último año del actual sexenio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá el 17 por ciento del monto total de inversión física mientras que en 2018, solamente era el 3 por ciento, concentración que afecta la competencia y el gasto público, revela México Evalúa.

"Ellos subcontratan, pero ya con adjudicaciones directas porque ya salieron de la Ley de Obra Pública.

"Nos ha preocupado en otros sexenios y nos preocupa más en este donde ha sido mucho más intenso en términos de dinero, número de obras y el tamaño de obras que están a cargo del Ejército, eso puede afectar la competencia y por ende, las empresas que estén participando", dijo Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

En conferencia de prensa denominada "Paquete Económico 2024" organizada por México Evalúa, aseguró que esto afecta en materia de precios y calidad de materiales e insumos.

"No va a favor del erario, porque no necesariamente se tienen las mejores condiciones de mercado porque no hay competencia", comentó.

Uno de los argumentos para esta concentración de inversión física --toda aquella enfocada a construir, conservar o adquirir bienes de capital para la obra pública directa e indirecta- en manos de militares es el uso eficiente de los recursos al construir obras, pero eso no ha ocurrido, señaló Carlos Vázquez, investigador de la organización.

Prueba de ello es que el Tren Maya, cuya construcción está a cargo de militares, tendrá un sobrecosto de 317 mil millones de pesos, apuntó.

Enrique Díaz-Infante, director de Estudios del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), aseguró que el problema de que los militares tengan mayor participación en el desarrollo de obras es que desplazan a las empresas constructoras privadas.

"Con esto, se afecta la generación de empleos en la industria de la construcción. Tiene no sólo un impacto en constitución de poder, sino también en desarrollo económico", mencionó.

Aunque la Sedena subcontrata empresas para la construcción de las obras a su cargo, lo hace con opacidad donde se desconoce a quiénes y por qué montos lo hace, agregó.

El monto previsto para 2024, será 23 por ciento menor al aprobado para 2023. En tanto que como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), representará el 2.6 por ciento, el valor más bajo después del registrado en 2019.

Explicó que de cumplirse con las expectativas del Paquete Económico 2024, el sexenio actual será el que menos recursos haya destinado a inversión física en los últimos tres Gobiernos federales.

La actual Administración habrá registrado una inversión física acumulada de 5 billones 400 mil millones de pesos en los seis años, equivalentes al 16.1 por ciento del PIB, apuntó.

En contraste, la inversión física acumulada en los seis años del Gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue de 22.7 por ciento del PIB, en tanto que en el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto ascendió a 21.4 por ciento

"Este nivel de inversión sitúa al presente sexenio como uno de los peores en materia de inversión", lamentó Carlos Vázquez.