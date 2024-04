Concentra Máynez ataques en Gálvez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato Movimiento Ciudadano, centró su participación en el primer debate presidencial en cuestionar a Xóchitl Gálvez y los resultados de anteriores gobiernos, en tanto que planteó pocas críticas a Claudia Sheinbaum y ni siquiera mencionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras la candidata del PAN, PRI y PRD se enfocó en aprovechar las tragedias del colegio Rébsamen, la caída de un tramo de la Línea 12, así como las muertes por Covid-19 en la Ciudad de México o la presunta corrupción de los hijos del Presidente, Álvarez Máynez cuestionó a Gálvez por su alianza con el PRI.

"Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI y con el PAN, y mucho mejor que lo que es en el presente", sostuvo el candidato al presentarse en el primer debate presidencial.

En una sola ocasión Gálvez se refirió a Máynez reprochándole que hable de la "vieja política".

Mostró una cartulina del dirigente de MC, Dante Delgado, junto con Andrés Manuel López Obrador, y a Máynez con una chamarra roja, en los tiempos en que fue diputado local del PRI en Zacatecas.

Ello provocó la sonrisa de Máynez, quien defendió a su dirigente político y reclamó a Gálvez su alianza con el PRI.

"¡Qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xóchitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. En cuanto pudo dio un golpe, que además con alguien a quien, hasta hace poco, le rogaba que la apoyara, como Dante Delgado.

"Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante.

"Dante nunca lo han visto a ustedes con Lamborghinis, como el mejor amigo de Xóchitl, 'Alito' Moreno, que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco. Y eso no tiene nada que ver con su edad", dijo Álvarez Máynez.

Al mencionar al dirigente priista, el candidato sacó la cartulina que tenía preparada para el debate, de sus autos de lujo y otra de un evento de campaña, donde Moreno le habla de cerca a Gálvez.

Álvarez Máynez también citó a Francisco Cienfuegos, operador del PRI en Nuevo León.

Dijo que está acusado de triangular dinero en paraísos fiscales para enriquecerse y que todo el estado lo conoce.

También mencionó a Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por Sonora.

"Su gran amigo del alma, el más reciente, Manlio Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo".

Sobre su pasado priista, dijo que el problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado, el problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora.

"Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI, y es la candidata del peor PRI de la historia, por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia", dijo en uno de sus golpes a Gálvez.

Cuando se habló de educación y del colegio Rébsamen, dijo que no se debía lucrar con el tema, como no debió ser con el incendio de la Guardería ABC.

"A la vieja política no le importan las niñas y los niños, fundamentalmente porque no votan.

"Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores, como son en la actualidad, con el actual Gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado", señaló

En el tema de medicinas, en una de las pocas críticas que hizo a Sheinbaum, señaló que la ex Jefa de Gobierno compró medicamentos a una empresa de Carlos Lomelí, que estaba inhabilitada desde 2020, por un monto de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo.

"Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos", dijo.

Asimismo, acusó a las dos candidatas de haber hecho campaña de forma ilegal. Aunque Sheinbaum tuvo mayor tiempo de promoción anticipada, dijo que ambas durante años se promovieron fuera de la ley.

Al reclamar los problemas con el reloj que les marcaba el tiempo, bromeó con Claudia Sheinbaum, cuando acusaron que a Gálvez no le restaban minutos, se robaba los minutos.

Incluso defendió a Marcelo Ebrard por la demanda contra las empresas productoras de armas en Estados Unidos, y a Javier Corral, que fue mencionado por Gálvez como parte del PRIAN, y que ahora está en Morena.

"Siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas. No estoy de acuerdo, por cierto, en que se manche a Corral, como si fuera Bartlett, nunca he pensado que hay que tildar eso", apuntó.

Al final de su participación, reiteró que la "vieja política" hizo de todo para que MC no estuviera en la boleta presidencial.

"No quiero ser el primer Presidente o el mejor Presidente de México, quiero ser el Presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos", concluyó.