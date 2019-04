Con playera ensangrentada, madre denuncia bullying a su hijo

Ciudad de México.- Una madre de familia de la Jiutepec, Morelos, subió a redes sociales imágenes de la playera escolar de su hijo ensangrentada, como denuncia del acoso escolar que sufre el menor en la primaria 'Tierra y Libertad'.





Las imágenes revelan que la saña debe rondar la cotidianidad del pequeño y pronto comenzaron a difundirse de manera rápida y masiva en redes sociales.





En la viralización del caso no solo se reprueba la actitud de los compañeros, sino la ceguera en la que viven los maestros y mucho más la ineficacia de las autoridades para detener el bullying.





La página Soy de Morelos en Facebook, lo subió con la siguiente leyenda:





Tolero muchas cosas pero esto simple y sencillamente "NO" el día de hoy lunes 8 de abril mi hijo salió de la escuela primaria "Tierra y Libertad" con la playera toda ensangrentada me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros... Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada porque podrán hacerme a mi lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias...