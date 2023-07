Con machete en mano, piden reelección a AMLO en Atenco

Ciudad de México.- Con machete en mano, ejidatarios de San Salvador Atenco, en el Estado de México, pidieron este viernes la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un acto en ese municipio del Estado de México, donde se restituyeron tierras a los opositores del aeropuerto de Texcoco, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra demandaron al mandatario permanecer en el cargo.

"Un año y tres meses es lo que me falta para concluir mi mandato", dijo el tabasqueño. Su dicho detonó el grito de los presentes.

"¡Reelección, reelección, reelección!", corearon.

El jefe del Ejecutivo respondió con una negativa, asegurando que es un seguidor de los postulados de Francisco I Madero.

"Pero me voy a ir con mi conciencia muy tranquila, no puede haber reelección, entre otras cosas. por cuestiones de principios. Yo soy maderista y soy partidario de el lema sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección", soltó.

A pesar del rechazo, los ejidatarios insistieron. "El pueblo manda, el pueblo manda", le gritaron.

López Obrador respondió confiado en que ya quedaron sentadas las bases de la transformación y que será muy difícil que se registre algún retroceso en el país.

Al hablar de la sucesión presidencial, reiteró qué hay relevo generacional y descartó que se repitan los vicios del viejo régimen priista en la selección del candidato para 2024.

"Estoy contento y seguro de qué va a haber continúa con cambio, va a haber relevo generacional y los que me sustituyan, hombres o mujer, les tengo toda la confianza. Y no voy a designarlos, ya se acabó la democracia, el dedazo, el tapado, la cargada, al carajo con todo eso", soltó.

"Va a ser la gente la que va a decidir, y una vez que en septiembre, al inicio del mes, se sepa, se decida quién es el que tiene más apoyo, más respaldo del pueblo, es el que voy a apoyar, sea hombre o sea mujer".

El presidente Andrés Manuel López Obrador restituyó 186.5 hectáreas a los ejidatarios de San Salvador Atenco, las cuales acusa el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra les fueron despojadas para la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En un acto celebrado en las canchas deportivas de Atenco, el mandatario se comprometió a que antes de terminar su gobierno quedará concluida y en funcionamiento una Universidad Benito Juárez y una clínica del IMSS Bienestar en este municipio. También firmó "un pacto de palabra" con los ejidatarios para que todos se comprometan a mantener la unión en el pueblo de San Salvador Atenco.

El reclamo

Durante la reunión con los habitantes de San Salvador Atenco, el presidente recibió algunos reclamos.

Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de Atenco, advirtió que aún existen en el Gobierno federal muchos funcionarios con mentalidad priista.

"Tampoco vamos a omitir que no ha sido nada sencillo ni terso el camino, pues como lo sostenemos, frente a este Gobierno y muchos de los integrantes honestos, la cultura y la ideología priista, ese mal que se interiorizó en la política mexicana, sigue ocupando espacios y puestos claves que obstaculizaron e impiden enmendar tanta saña e impunidad en todo México", aseveró.

Aunque el gobernador Alfredo del Mazo concluye su periodo hasta el 15 de septiembre, no participó en el acto encabezado por presidente.

Quien sí asistió fue la gobernadora electa, Delfina Gómez, así como las y los titulares de las Secretarías de Gobernación, Seguridad, Comunicaciones y Medio Ambiente.