‘Con los hijos no’, piden Obrador y Sheinbaum

Ciudad de México.– Tras la polémica por el video del hijo de Xóchitl Gálvez alcoholizado y ofendiendo a personal de seguridad, AMLO salió en defensa de sus hijos, pero que han sido señalados de supuestos actos de corrupción y dijo que si hay pruebas de negocios ilícitos que les castigue.

“Si mis hijos están metidos en algo ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo, desde que llegué al Gobierno. ¡Ah!, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi-casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balasto que vendieron no es de buena calidad, y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad”, dijo ayer en “La Mañanera”.

Los hijos de AMLO, han sido implicados de supuesto tráfico de influencias para gestionar para sus amigos contratos de obra pública y abastecer material para la construcción de las vías del Tren Maya.

La declaración del presidente surge luego de que Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata panista, fue exhibido en un video y que lo obligó a dejar su cargo en la campaña Presidencial.

“Tenemos que estar informando y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Que no se metan con familiares. Que no se metan con menores, que, si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos”, expresó.

El presidente dijo que su hijoGonzalo no tiene nada que ver con contratos a sus amigos.

“Mi hijo no tiene nada que ver con esto, nada absolutamente, no hay elementos, no hay pruebas. Entonces, si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público”, insistió.

También ayer la candidata morenista Claudia Sheinbaum lanzó: “Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas”, subrayó.