'Con los hijos no', dicen los políticos

Juan Pablo Sánchez Gálvez dejó el cargo que tenía en la campaña de su madre Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Oposición, tras ser exhibido en un video donde alcoholizado ofendía y agredía a personal de seguridad en un antro de Polanco, en la Ciudad de México.

Sánchez Gálvez, de 27 años de edad, se desempeñaba como "Coordinador Nacional de Jóvenes sin Miedo" y fue nombrado personalmente por la candidata en esa responsabilidad.

Tras la difusión del video donde Sánchez Gálvez insulta a vigilantes, tanto él como la candidata ofrecieron disculpas. Aseveraron que el incidente ocurrió "el año pasado", cuando él tenía 26 años, y su equipo de comunicación indicó que fue en abril de 2023.

Pero Jorge Avilés, conocido como "Callo de Hacha", y quien difundió originalmente el video, sostuvo que la agresión ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando Gálvez ya era la precandidata de la Oposición.

"Está circulando un video en donde lamentablemente estoy en muy mala condición. Antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así", afirmó Juan Pablo en un video donde anunció su separación del cargo en la campaña.

La esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, pidió a los políticos en campaña que jueguen limpio al reprochar la difusión del video.

"Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo 'daños colaterales'", dijo.

Xóchitl Gálvez agradeció el gesto de Gutiérrez Müller en un inusual intercambio de mensajes en la polarizada campaña electoral.

Después de la polémica generada por el video, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata morenista Claudia Sheinbaum demandaron no mezclar a los familiares en política.

"Si mis hijos están metidos en algo ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo, desde que llegué al Gobierno. ¡Ah!, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi-casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balasto que vendieron no es de buena calidad, y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad.

"Tenemos que estar informando y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre. Que no se metan con familiares. Que no se metan con menores que, si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos", dijo el Presidente.

Los hijos del Mandatario han sido acusados de presunto tráfico de influencias para gestionar a sus amigos contratos de obra pública y abastecer material para la construcción de las vías del Tren Maya.

López Obrador aseguró que su hijo Gonzalo López Beltrán no tiene nada que ver con contratos a sus amigos y que si alguien tiene pruebas que las presente en el Ministerio Público.

"Mi hijo no tiene nada que ver con esto no hay elementos, no hay pruebas. Entonces, si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público", insistió.

La candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, también lanzó un llamado: "Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas. Con los hijos no. Con los familiares no", insistió.