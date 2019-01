Con estrategia antihuachicol hemos ahorrado 4 mmdp: AMLO

Ciudad de México— A casi un mes de iniciada la estrategia contra el robo de combustibles, el Gobierno federal ha logrado ahorrar 4 mil millones de pesos que eran obtenidos por los criminales, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario expuso que ése es el valor de haber reducido de mil 200 a sólo 200 las pipas que eran hurtadas diariamente a Pemex por huachicoleros.

"Se acabó eso, a cerrar los ductos y a enfrentar el problema, si no, 'me iba yo a convertir en cómplice, ¿qué ha pasado?, no se ha resuelto y tenemos problemas de abasto, pero ya no se roban mil 200 pipas.

"Ahora se están robando 200, es decir, nos estamos ahorrando mil pipas, ¿saben cuánto es en dinero lo que nos hemos ahorrado hasta ahora? 4 mil millones de pesos", dijo de visita en Sinaloa.

El presidente afirmó que el robo anual de combustible ascendía a 65 mil millones de pesos.

Estimó que estrategia contra el huachicol permitirá recuperar al año 40 mil millones de pesos.

"El robo de combustible se estaba contabilizado como una situación normal.

"Si se reduce ese robo -porque va a llevar tiempo, estaba bien arraigado el problema-, que le bajemos, y que del huachicol, de los 65 mil (que se robaban), podamos obtener 40 mil millones, da para 10 presas de 4 mil millones (de pesos) con sistema de riego", expuso.