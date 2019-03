Con CNTE, vía política: Durazo

Ciudad de México— El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseveró que el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por los cambios a la reforma educativa, se van a resolver por la vía política y del diálogo, y no la policial.

Tras presidir un acto por el inicio de la colecta anual de la Cruz Roja 2019 en la institución, el funcionario sostuvo que no se le va a "cargar" a los cuerpos policiales la responsabilidad de resolver manifestaciones de tipo social.

"No es que se permitan los bloqueos, podemos hablar de que hay libertad de expresión, libertad de manifestación en nuestro País, y vamos a resolver esos problemas por la vía política, no le vamos a cargar a los cuerpos de seguridad la responsabilidad de resolver manifestaciones sociales cuyo origen no está vinculado con la seguridad", expresó.

"Sino con demandas a veces justificadas, a veces no, pero en cualquiera de los casos tiene que haber diálogo con esas organizaciones para resolverlo políticamente si ese es el canal en el que se debe resolver".

Aunque destacó el diálogo y la vía política, el Secretario dijo que los cuerpos de seguridad "por supuesto" tienen que hacer lo que les corresponde.

A pregunta expresa sobre si se prevé algún operativo especial para resguardar la seguridad del Presidente ante las manifestaciones de la CNTE, Durazo confirmó que no tienen contemplada ninguna medida adicional.

"Esa seguridad está debidamente garantizada, responsablemente garantizada, así no contemos con un Estado Mayor Presidencial, porque contamos con un Presidente de la República respetado, socialmente muy bien valorado", añadió.

"Y como bien dice el Presidente, el pueblo lo cuida, coadyuva extraordinariamente en su seguridad".