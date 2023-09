Con Claudia, AMLO quiere ser el poder tras el poder: PAN

Ciudad de México.- Tras los resultados de las encuestas que dieron la victoria a Claudia Sheinbaum en Morena, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el presidente López Obrador había impuesto a la exjefa de Gobierno para ser el poder tras el poder.

“Por fin acabó el desvío de recursos públicos y despilfarro en bardas, espectaculares, camiones y revistas. Se confirma lo que era más que obvio: desde hace dos años Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder”, dijo con un video.

Para el dirigente opositor, desde el Gobierno “pusieron todas las secretarías de Estado, gubernaturas, alcaldías y miles de cuervos de la Nación al servicio de la corcholata designada, pero el presidente tiene muy malas noticias, su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta, ni levantará. Está muy claro, el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales.”

En cambio, adelantó el dirigente opositor, “en Acción Nacional y en el Frente Amplio por México, apostaremos por una alta participación de la sociedad, porque la gente de manera libre, convencida y sin presiones vaya a votar por un cambio positivo para México”.

“A Obrador ya se le aparecieron sus propios fantasmas porque su corcholata impuesta es muy fifí, nació en cuna de oro y representa a la oligarquía que tanto señala, a diferencia de Xóchitl, que nació en la pobreza, que es de origen indígena, que viene desde abajo, abriéndose camino por sus propios esfuerzos y méritos.

“Yo no tengo duda, la corcholata oficial perderá frente a Xóchitl Gálvez. Xóchitl es una mujer valiente y congruente con sus convicciones, demócrata, inteligente y sagaz, independiente, carismática y comprometida en serio con el combate a la corrupción. Con el dedazo de López Obrador comenzó el fin de su gobierno y como vive en un Palacio piensa que el poder en México se hereda, y ahora va a montar otro espectáculo para coronar y entregar frente a sus súbditos el ‘bastón de mando’ a su corcholata.

En opinión del dirigente, “en lugar de hacer más espectáculos vergonzosos, Obrador debería comenzar a preparar su entrega recepción, porque su gobierno ha sido desastroso. En Acción Nacional estamos muy contentos, porque les vamos a ganar, porque en el 2024 tendremos el primer gobierno de coalición con los mejores perfiles de la sociedad civil y de los partidos del Frente Amplio por México, le guste o no, Obrador tendrá que entregar la banda presidencial a Xóchitl Gálvez.

“Ebrard, ánimo, aguanta, el pueblo se levanta, Xóchitl será la primer mujer presidenta de México”, remató.