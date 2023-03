'Con Calderón, imperó un narcoestado', afirma AMLO

Ciudad de México.- Desde el 'búnker' de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que durante el sexenio de Felipe Calderón imperó un narcoestado.

"Creo que sí hay elementos para sostener que imperó durante el Gobierno de Calderón un narcoestado", señaló desde el ex Centro de Inteligencia de la Policía Federal, instalación inaugurada en noviembre de 2009 por el ex presidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo señaló que el Gobierno de Calderón, al que calificó de espurio, violó la constitución de principio a fin.

"A Calderón lo impusieron los oligarcas, él no ganó la elección, hubo un fraude de Estado en el cual participaron funcionarios, el presidente Fox, los medios, las cúpulas empresariales, fue una asociación de intereses para evitar que se llevara a cabo un cambio verdadero en el país".

El tabasqueño acusó que a Calderón se le impuso con una supuesta ventaja del 0.5 por ciento y que él sabe "perfectamente" que no ganó.

"Él sabe perfectamente que no ganó", dijo el tabasqueño.

Acusó además que el exmandatario tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México.

"Es un partidario del uso de la fuerza, está convencido, su último comunicado sobre este tema, qué dice: 'yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer, les declaré la guerra y lo volvería a hacer', es una manera de pensar, de ser, por eso somos muy distintos".

El mandatario federal dijo además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha presentado una denuncia en contra de Felipe Calderón.

"No hemos presentado denuncias, pero lo dije, que el juicio a expresidentes tenía que ser apoyado por la gente y en su momento presenté solicitud para llevar a cabo una consulta, lo hice para que no quedara la duda de que si el pueblo lo demandaba, se iba a llevar a cabo la investigación contra los expresidentes, se llevó a cabo la consulta, aunque muchos votaron por que se enjuiciara a los expresidentes, no de llegó al porcentaje", recordó.