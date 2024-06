Cómputos despejarán narrativa de fraude: INE

Ciudad de México.- Consejeros electorales afirmaron que los cómputos distritales, que arrancan hoy, despejarán las dudas, críticas y acusaciones de fraude que se han hecho sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Durante la sesión del Consejo General del INE, recordaron a actores políticos y ciudadanos que dicho Programa no un sistema de información, no tiene efectos jurídicos, y sus errores u omisiones se corrigen en los cómputos distritales, que es el conteo legal de la elección.

"Hay una campaña de desprestigio malintencionada para seguir golpeando a este Instituto, como que la renuncia del responsable de la Unidad de Informática se hizo con motivo del fraude cuando eso ocurrió en diciembre, se hacen todo tipo de especulaciones sobre cómo el PREP ha sido asaltado. Esto me recuerda a las fantasías de 2006 de manera impresionante", indicó el consejero Uuc-Kib Espadas.

Los consejeros insistieron en que fueron los ciudadanos quienes contaron los votos, y lo hicieron bien, y la mayoría de las acusaciones son errores que se iban a corregir en el cómputo distrital, y no alteran en nada los resultados.

"El diseño normativo de nuestras elecciones hacen imposible el fraude, entendido éste como alteración de los votos ciudadanos y sus resultados. Inconsistencias en el PREP normales y corregibles con los cómputos distritales", indicó Jaime Rivera.

Martín Faz agregó que en lo que deberían estar pensando los partidos que acusan fraude, es garantizar que tener el mayor número de representantes en las mesas de conteo.

"Hoy con tan amplia apertura de paquetes electorales, y donde se va a ir analizando aquellas actas que tengan algún tipo de inconsistencia y, por lo tanto, se abrirá el paquete y se hará el recuento, va a desmontarse toda esa narrativa (de fraude)", dijo.

La encargada de despecho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez, recordó que para la elección presidencial se abrirán al menos 67 por ciento de los paquetes electorales, para el Senado el 71 y para Diputados el 70 por ciento, pero sí es necesario abrir más están en la disposición.

"Este Instituto está en condiciones de abrir para el recuento de votos los paquetes electorales que sean necesarios y se encuentren dentro de alguno de los supuestos que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", apuntó.

Y piden a Morena respetar a quienes votaron en contra

Durante la sesión, los representantes de la oposición insistieron en que fue una elección de Estado, por lo que sus homólogos de la 4T les exigieron reconocer que los ciudadanos no los quieren, y ellos representarán "al pueblo".

Sin embargo, consejeros le pidieron al bloque mayoritario respetar a quienes no votaron por ellos.

"Hay una decisión clara del electorado, pero me parece que no se puede hacer vasallos a 23 millones de ciudadanos que no votaron la mayoría, no son una minoría ínfima. Vienen tiempos de poder, pero, sobre todo, de responsabilidad", añadió.

El consejero Rivera agregó: "¿Cómo se deben asumir la derrota y la victoria? Con espíritu democrático. Los que pierden deben aceptar la derrota, sin declinar su derecho a impugnar. El vencedor, asumir la victoria, pero sin avasallar a las minorías, que no son pequeños grupos arrinconados, suman casi 24 millones de votos".

Hoy inician los conteos y el domingo, por ley, el Consejo General dará a conocer los resultados oficiales, para que los partidos presenten sus impugnaciones ante el Tribunal Electoral.