Compromete López Obrador aeropuerto de Santa Lucía para marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en poder inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el 21 de marzo de 2022.

"Vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto en abril de 2022, si ya andamos en esto, le voy a pedir al General Vallejo que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo de 2022", dijo en el arranque de las obras de la terminal en la Base Militar de Santa Lucía.

No obstante, esta mañana, el mandatario aseguró que la obra estará funcionando en 2021.

En el banderazo de arranque de la nueva terminal, donde activó la "alarma sonora" de inicio para grandes construcciones, López Obrador presumió que los ingenieros del Ejército mexicano son una garantía.

"Esto nos da la confianza que vamos a cumplir en tiempo, en forma, con el presupuesto que está destinado, en particular 75 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con la construcción", comentó.

"Ya tenemos el presupuesto, nunca se va a detener la obra por falta de presupuesto".

El presidente reconoció al secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, por su colaboración para llevar a cabo el proyecto.

Por otro lado, calificó el arranque del plan como un acto histórico.

"Es el poder demostrar que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad", destacó.

"La política es, entre otras cosas, el optar entre inconvenientes, se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional".

López Obrador refirió que la decisión se tomó con el apoyo de una consulta ciudadana.

"¿Por qué consideramos mejor esta opción que la de construir el Aeropuerto en el Lago de Texcoco? Va a haber tiempo, la historia lo dirá para demostrar, hablarán lo hechos, pero adelanto de que fue mejor esta decisión, porque este es un mejor suelo para construir, aquí donde estamos, aquí es un suelo firme, allá es un lago".

Presumió que habrá un ahorro de 120 mil millones de pesos.

"Los 300 mil millones en Texcoco era para construir dos pistas y cancelas dos pistas porque se iba a construir el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y este Aeropuerto de Santa Lucía por interferencia aérea".

El presidente prometió que, a pesar de la designación de la obra como seguridad nacional, la información será transparente.

"A partir de hoy se va a difundir toda la información sobre la construcción del aeropuerto. Transparencia completa, no ocultar absolutamente nada, de modo que todos los ciudadanos le van dar seguimiento a esta obra", sostuvo.