Comprará Gobierno federal medicinas al exterior

Reforma / El presidente de México

Ciudad de México— Tras advertir que su Gobierno no será rehén de las farmacéuticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se alista una compra consolidada de medicamentos en el extranjero, con vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario advirtió que el Sector Salud no volverá a comprar los fármacos en México hasta que se "regeneren" las empresas acostumbradas a lucrar con recursos públicos.

"Cuando se regeneren los que se dedicaban a la venta de medicamentos, que entiendan que ya se acabó la corrupción, entonces vamos a poder adquirir los medicamentos en el País", sentenció.

"Por que no vamos a estar como rehenes de grupos que hacían su agosto, que lucraban, que vendían hasta medicamentos adulterados, caducos, que acaparaban todas las compras del Gobierno, de medicamentos, laboratorios muy famosos que pensaban que por tener buenas relaciones con los medios de información y con campañas de desprestigio al Gobierno, que nos iban a doblegar".

En conferencia de prensa, el mandatario informó que este mismo martes se reunirá con el Embajador de México ante la ONU, Juan Ramón De la Fuente; el Canciller Marcelo Ebrard, y funcionarios del Sector Salud para afinar los detalles del plan.

López Obrador explicó que la intención es asegurar el abasto de las medicinas, a través de compras realizadas en otros países y que puedan ser supervisadas por el organismo internacional.

También reconoció que han tenido problemas para garantizar los fármacos suficientes, pero lo atribuyó a las resistencias de la farmacéuticas que, en el pasado, realizaban negocios millonarios al amparo de la corrupción.

"Hay una reunión muy importante con nuestro representante en la ONU, vamos a hacer compras consolidadas de medicamentos en el extranjero con supervisión de la ONU para resolver en definitiva el problema del abasto de medicinas", dijo.

"Se nos ha dificultado porque era mucha la corrupción en la compra venta de medicamentos pero algo escandaloso, de miles de millones de pesos y los que se beneficiaban con la venta de medicamentos".

El Presidente reiteró que las decisiones de su Gobierno han generado molestia a los dueños de las farmacéuticas, quienes han emprendido una campaña mediática en su contra.

"Están molestos, y hasta campañas en medios, hablando de la escasez de medicamentos porque ellos saben que ya se termina la corrupción, hemos tomado esa decisión y vamos a que no falten los medicamentos en los hospitales y para eso es la reunión que vamos a tener", aseveró.

La dignidad

En este marco, el Mandatario ofreció de nuevo su respaldo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante las críticas que ha recibido en relación al manejo de la pandemia de Covid-19.

"Aprovecho para decir que lo respaldamos porque se le están lanzando con todo, ya nada más le recuerdo a Hugo, para que resista: ¡Hugo aguanta, el pueblo se levanta!", soltó, provocando la sonrisa del funcionario.

"Le recuerdo lo que decía Ponciano Arriaga, que participó en la promulgación de la Constitución de 1857 decía: entre más me golpean más digno me siento, entre más me golpean más digno me siento, entonces así Hugo".