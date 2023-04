Compra a Iberdrola subiría deuda federal

Monterrey.- Al ser aval la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de las colocaciones de deuda que hace el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), las que realizará para refinanciar la compra que hará el fondo privado Mexico Infrastructure Partners (MIP) a Iberdrola de 13 plantas generadoras de electricidad abonarán a la deuda del Gobierno federal, señalaron especialistas.

El pasado 4 de abril, Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP afirmó que la operación del Fonadin "no va a agregar a la deuda 'pública presupuestal'", lo cual es correcto.

Pero lo que no dijo es que las deudas que asume el Fondo quedan registradas en la parte del balance de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que al final de cuentas se integran en la parte "no presupuestaria" de un concepto de deuda más amplio llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), de acuerdo con normas del FMI.

"Ya dijo Hacienda que no va a recurrir a los mercados directamente, es decir, que no va a colocar deuda para financiar esta transacción, pero lo que no dijo Hacienda y que es esa parte de la confusión que deliberadamente ha generado el Gobierno mexicano, es que de algún lado tiene que salir el dinero, más allá de si es contablemente deuda tradicional o entra dentro de los Requerimientos Financieros del Sector Público", señaló al respecto Carlos Ramírez, socio consultor de la firma Integralia.

"Está claramente que es una deuda, no se le puede llamar de otra forma", anotó.

Los RFSP del Fonadin, que miden flujos de entradas y salidas al año, ya pasaron de un saldo positivo en el 2018 de 13 mil 733 millones de pesos, antes de la actual Administración federal, a uno negativo en el 2022 de 52 mil 91 millones, muestran registros de Hacienda.

Por su parte la disponibilidad del recursos del Fondo al cierre del año pasado quedó en 56 mil 40 millones de pesos, equivalentes a unos 3 mil millones de dólares de los que podría echar mano para refinanciar la compra de las 13 centrales de Iberdrola, tentativamente por un total de 6 mil millones de dólares.

Ramírez, de Integralia, señaló que al parecer el Gobierno está considerando tomar sólo unos 40 mil millones de pesos, unos 2 mil 200 millones de dólares, directamente del Fonadin y el resto de la banca privada.

Otros analistas consideran que el Fonadin podría colocar más Certificados Bursátiles, como últimamente lo ha hecho, o hacer una mezcla de financiamientos de diversas fuentes.