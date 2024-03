Complicó caso Cabeza de Vaca aprobación de listas a Congreso

Ciudad de México.- El Consejo General del INE aprobó las listas de cientos de candidatos a la Cámara de Diputados y Senado de la República.

Durante la discusión, en plena madrugada, los partidos concentraron sus reclamos en la nacionalidad de Javier Corral, ex panista que Morena impulsa al Senado, y Francisco García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas.

Éste último acaparó más tiempo porque Morena exigía que se diera respuesta a su denuncia, presentada el martes, sobre que el panista no puede ser candidato por "ser prófugo de la justicia" y "estar inhabilitado".

A las 2:28 de la madrugada se reanudó la sesión, luego de que se suspendió a las 20:00 horas del jueves para afinar los registros de candidatos a 500 diputaciones y 128 senadurías.

En la discusión sobre senadurías, el primero en sacar la espalda fue el priista Hiram Hernández, quien exigió no darle el registro al ex panista Javier Corral, pues, argumentó tiene doble nacionalidad, porque además de mexicano es texano.

"Existen dos actas de nacimiento de Javier Corral, una donde nació en El Paso, Texas, y otra acta donde dice que nació en Ciudad Juárez. Ésta última acta es la que ha usado para acceder a los cargos públicos que ha ostentado", dijo.

Calificó como incongruente a Morena por postular a un personaje que muchos años de su vida se dedicó a criticar a su líder moral, Andrés Manuel López Obrador.

"Vean estos tuits, por ejemplo, donde dice que López Obrador es un ambicioso vulgar. A ver, Noroña ¿Cómo defiendes que Corral dice que tu líder, tu compañero Presidente es un ambicioso vulgar, un ruin, un corrupto?

"¿Y ahora qué? ¿Ya se santificó Corral porque se fue a Morena? ¿Ya se le olvidó todo eso a Corral?", soltó mientras sus asesores desplegaban dos mantas con los tuits del ex panista contra el tabasqueño.

Noroña salió a la defensa, asegurando que el ex Gobernador de Chihuahua renunció a su nacionalidad extranjera y es mexicano, situación contraria a García Cabeza de Vaca, argumentó.

"Es un ataque ingrato, un ataque, como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero creo que la representación del PRI, es una impugnación notoriamente frívola. Javier Corral ha sido diputado federal, senador de la República, Gobernador de su Estado y todo el tiempo cumplió", defendió.

Luego llegó el bloque de los candidatos a Diputados. Morena echó en cara a los consejeros que no hubieran atendido su denuncia contra García Cabeza de Vaca de no darle su registro como diputado plurinominal por ser "prófugo de la justicia", "estar inhabilitado" y "tener doble nacionalidad".

"Estamos extrañados por su actitud, que solo nos puede reflejar, desinterés, contubernio o miedo a un prófugo de la justicia porque no hicieron nada", sentenció.

Eran casi las 5:00 horas, y la discusión seguía. Algunos empleados del INE cabeceaban, los consejeros comían, reían, hablaban entre ellos o revisaban sus documentos para soportar la sesión.

Los representantes del PAN y PRI aseguraron que algunos documentos que exponía Morena eran falsos.

"Tiene amparos definitivos ganados, es mexicano, tiene su constancia donde renuncia a cualquier vínculo con Estados Unidos", defendió el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Dania Ravel argumentó que dieron por hecho las nacionalidades porque ambos personajes han desempeñado diversos cargos.

Ante la disputa, en el caso de García Cabeza de Vaca, algunos consejeros plantearon darle el registro, mientras se allegaban de más información, revisaban la documentación de Morena y daban garantía de audiencia, lo que fue calificado por todos los partidos como un acto ilegal.

Claudia Zavala respondió al representante Morena que el INE sí atendió su queja. Por ejemplo, sobre la inhabilitación, los morenistas dijeron que no, pero el PAN señaló que tenía concedido un amparo, al igual que ante la denuncia sobre ser prófugo de la justicia.

Entonces vinieron las diferencias entre los consejeros, algunos aseguraron que se debía responder la queja de Morena, pero en otro momento, y otros aseguraron que no podían responder una denuncia presentada 48 horas antes de aprobar los registros.

"No es de Dios estar discutiendo a las 5:15 de la mañana estos tipos de asuntos", soltó el consejero Uuc-Kib Espadas, quien recriminó a Morena pretender que la autoridad resuelva un caso en 48 horas, por lo que el INE no estaba obligado y tenía que aprobar el acuerdo con la información existente.

Irónico agregó: "¡Qué pena, su solicitud llegó demasiado tarde para ser atendida!".

La madrugada avanzaba, por lo que la consejera Norma de la Cruz intervino: "¿Vamos a seguir aquí hasta qué hora?". Demandó terminar la discusión y que después se le diera respuesta a su exigencia.

Carla Humphrey aseguró que no todo estaba dicho, por lo que, para ella, las candidaturas, si se demuestra alguna circunstancia, sí pueden ser anuladas.

Dieron las 6:00 horas, y como ya es costumbre en las votaciones del Consejo, vino la confusión sobre si en la aprobación general habían avalado la candidatura de García Cabeza de Vaca.

Tras unos minutos de aclaraciones, se confirmó que sí, y se ordenó a la Dirección de Prerrogativas darle una respuesta más amplia a Morena sobre su queja contra el tamaulipeco.

Premia Morena a líder de SNTE con senaduría

Morena premió al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, con una senaduría plurinominal.

En las listas que aprobó el INE, el partido guinda metió de último momento, en los lugares que hace unos días aparecían como reservados a cercanos del Presidente, fundadores del instituto político y tránsfugas.

En la posición 11 de la lista de candidatos plurinominales al Senado, apareció el dirigente magisterial, Alfonso Cepeda Salas, a quien el tabasqueño ha apapachado con reformas y aumentos a su sector.

Ese sindicato es el que más acarreados lleva a las concentraciones del Primer Mandatario al Zócalo y en las giras proselitistas de Claudia Sheinbaum.

Entre los perfiles nuevos que no se habían dado a conocer está Laura Itzel del Castillo, hija de Heberto Castillo, y consejera independiente de Pemex, en la posición 6.

Como suplente de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente, apareció Gilberto Ramírez Benítez, director general de Tecnologías de la Información de Presidencial.

Morena confirmó al ex priista y ex Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en su lista, pero lo dejó en la posición 13, y su suplente será el diputado Armando Contreras, cercano a Mario Delgado, quien aparecía como diputado plurinominal.

Adán Augusto López puso como su suplente al secretario de Innovación del Gobierno local de Tabasco.

PVEM y PT candidatos con lazos delictivos y polémicos

El PT llevará como candidato de mayoría al Senado a Damián Sosa Castelán en Hidalgo, quien en algún momento estuvo en la lista de personajes investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluso el año pasado un juez liberó sus cuentas bancarias, pues a su hermano Gerardo lo acusaron de lavado de dinero.

En Baja California lleva a Jaime Bonilla, ex Gobernador de esa entidad, y enemistado con Morena.

Como ya es tradición, el eterno legislador y líder del PT, Alberto Anaya, pasa al Senado, así como la ex líder morenista, Yeidckol Polevnsky.

Mientras que el PVEM confirmó que llevará al Senado, primera posición por mayoría, al ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado por tener lazos con el crimen organizado, y que hará mancuerna con la ex panista Maki Ortiz.

En la lista de plurinominales, la lista la encabeza el senador Manuel Velasco, quien llevará como suplente a Adrián Rubalcava, que hace unas semanas dejó al PRI.

En segunda posición está la esposa de Ricardo Gallardo, Gobernador de San Luis Potosí, Ruth Miriam González Silva, y su suplente será Maki Ortiz, aunque también vaya por mayoría.

También aparecen el ex presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Rogelio Hernández Cázares, y la esquiadora Karla Schleske.

A última hora, Movimiento Ciudadano metió como suplente de Luis Donaldo Colosio al líder del partido, Dante Delgado.

Los panistas confirmaron en su lista plurinominal a Marko Cortés, en la primera posición, y en la tercera a Ricardo Anaya, así como senadora Lily Téllez; el ex aspirante a la Gubernatura mexiquense, Enrique Vargas; la escritora Laura Esquivel; el Senador Mauricio Vila; la ex secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda; y el ex secretario Migrante de Guanajuato, Robert Hernández.

Y los que faltaban en Diputados

En la Cámara de Diputados, en su lista de plurinominales, PVEM, incorporó en las primeras posiciones a Juan Carlos Hank, hijo de Jorge Hank, ocupa la segunda posición de la primera circunscripción.

Esto pese a que Morena decidió no hacer alianza con el PES en Baja California al considerar que no podían pactar con la familia Hank.

También aparecen el ex Gobernador del Estado de México, y hasta hace unas semanas priista, Eruviel Ávila, así como Julio Scherer Pareyón, hijo de Julio Scherer, ex consejero de López Obrador.

La senadora Gabriela Benavides, quien el INE decidió no quitarle el registro para contender por el Senado, aparece como plurinominal en Diputados.

Mientras que el PT mantiene su arropo a Ricardo Mejía, a quien Morena acusa de dividir la alianza en Coahuila, y otro de los dirigentes del partido, Reginaldo Sandoval.