Comparten México y EU datos de migrantes

Ciudad de México— Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, reconoció que existe comunicación entre las bases de datos de México y Estados Unidos en las que se registra información sobre migrantes.

A pregunta expresa, el funcionario rechazó que se entreguen datos biométricos de los centroamericanos, pero pidió tiempo para verificar con el Instituto Nacional de Migración qué información se entrega al vecino País.

"(Datos) biométricos, no creo que tengamos todavía. Hay comunicación de bases de datos, pero para dar una respuesta más certera lo voy a consultar con el Instituto, que es lo que están compartiendo exactamente", señaló.

Por otro lado, el Canciller se dijo respetuoso de los cambios registrados en el Gobierno de Donald Trump, con la salida de Kirstjen Nielsen del Departamento de Seguridad Nacional y el nombramiento interino de Kevin McAleenan, ex comisario de la guardia fronteriza.

"Es una decisión del Gobierno de Estados Unidos, nosotros no las calificamos, tampoco nos gustaría que lo hicieran con cambios de funcionarios en México", expresó.

"Vamos a trabajar con el nuevo titular, no sabemos si vaya a estar permanentemente o no, pero ya lo conocíamos, es una gente que ha estado en el servicio público por muchos años y trataremos de trabajar con él a través de gobernación, del Instituto y vamos a ver cómo evoluciona".